Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina gelten künftig als sogenannte sichere Herkunftsstaaten. Der Bundestag verabschiedete ein entsprechendes Gesetz mit den Stimmen der Koalition. Grüne und Linke lehnten die Neuregelung ab. Dem Gesetz muss in der kommenden Woche noch der Bundesrat zustimmen, was wegen des Widerstands der Grünen als unsicher gilt.

Die neuen Regelungen ermöglichen es, dass Asylanträge von Menschen aus den drei Ländern künftig leichter abgelehnt werden können. Dadurch soll Deutschland nach dem Willen von Union und SPD als Zielland für Asylbewerber aus dem westlichen Balkangebiet weniger attraktiv werden.

Innenminister Thomas de Maizière sagte in der Debatte im Bundestag, schon jetzt würden weniger als ein Prozent der Asylanträge aus den drei Balkanländern anerkannt, weil den Menschen weder politische Verfolgung, noch Folter oder eine unmenschliche Behandlung drohten. Dies gelte auch für Sinti und Roma.

Grüne kündigen Widerstand im Bundesrat an

Die Grünen-Politikerin Luise Amtsberg kündigte Widerstand ihrer Partei im Bundesrat an. In den drei Staaten würden ethnische Minderheiten und Homosexuelle extrem diskriminiert und seien unzureichend vor Übergriffen geschützt. Auch die Ausgrenzung von Roma könne für diese lebensgefährdend sein.

Da Union und SPD in der Länderkammer keine Mehrheit haben, bemühen sie sich, mindestens in einem Bundesland die mitregierenden Grünen von einer Zustimmung zu überzeugen. De Maizière kündigte an, die Koalition werde "aufnahmebereit zuhören", was von Ländern dazu als Forderung gestellt werde.

Widerstand kommt auch immer noch aus der SPD. Die Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese sagte: "Ich halte es angesichts der Erfahrungen besonders der Gruppe der Roma für nicht gesichert, dass sie dort nicht weiter Diskriminierung, sogar Verfolgung und Gewalt ausgesetzt sind."

Hintergrund der Änderung ist, dass seit der Aufhebung der Visumspflicht für Bürger aus Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina 2009 und 2010 die Zahl der von Bürgern aus diesen Staaten gestellten Asylanträge stark angestiegen ist. Die Anerkennungsquote liegt aber bei weniger als einem Prozent.

CDU will Platz schaffen für syrische Flüchtlinge

CDU-Vize Thomas Strobl verteidigte das neue Gesetz. Die Kommunen bräuchten Platz für "diejenigen, die wirklich verfolgt werden" – etwa syrische Flüchtlinge, sagte er im Deutschlandfunk.



Die Organisation Pro Asyl wirft Union und SPD vor, sie wollten ihr Vorhaben im Schatten der Fußball-WM "im Hauruckverfahren durchpeitschen". Gegen eine "weitere Schleifung des Grundrechts auf Asyl" wandte sich auch Linken-Vorstandsmitglied Katina Schubert. Wer aus den drei genannten Ländern komme, habe "künftig keine Chance mehr", Asyl in Deutschland zu bekommen, obwohl es dort zum Beispiel gegen Roma rassistische Verfolgung gebe.

Die Neuregelung sieht auch vor, die Wartefrist, nach der Asylbewerbern und geduldeten Ausländern die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt wird, auf einheitlich drei Monate zu verkürzen. Bislang beträgt die Frist für Asylbewerber neun Monate und für geduldete Ausländer ein Jahr.