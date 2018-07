Der seit Anfang Juli der Spionage verdächtigte Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung sowie des Nord- und Westdeutschen Rundfunks ein geheimes Konzept zur deutschen Spionageabwehr an die USA und Russland weitergegeben. Der Entwurf des Konzepts zur besseren Abwehr von Spionageangriffen reichte der BND-Mann demnach an seinen Agentenführer weiter, der für einen US-Geheimdienst, vermutlich die CIA, arbeiten soll. Später habe er das Konzept zudem per E-Mail an das russische Generalkonsulat in München geschickt, hieß es.

Die Bundesanwaltschaft hatte Ermittlungen wegen des Verdachts auf Spionage für die USA gegen den BND-Mann und einen Mitarbeiter des Bundesverteidigungsministeriums eingeleitet. Unter Berufung auf Sicherheitskreise berichteten SZ, NDR und WDR weiter, dass sich der Verdacht gegen den Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums nicht zu erhärten scheine. Der Mann selbst bestritt im Gespräch mit der SZ, für die USA spioniert zu haben. "Ich bin kein Verräter", sagte er nach Angaben der Zeitung. "Ich liebe mein Land und bin loyal."

Als Konsequenz aus den jüngsten Spionagefällen forderte die Bundesregierung den bisherigen offiziellen Repräsentanten der US-Geheimdienste in Deutschland in der vergangenen Woche zum Verlassen der Bundesrepublik auf. Der Aufforderung kam der Mann am Donnerstag nach.