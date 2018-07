Der Anteil von Frauen in Führungspositionen öffentlicher Unternehmen liegt einem Zeitungsbericht zufolge noch immer deutlich unter den von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) angestrebten 30 Prozent. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf den neuen "Public Women-on-Board Index" des Familienministeriums berichtet, beträgt der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen von Bund, Ländern und Kommunen 25,1 Prozent. Bei den Unternehmen mit Bundesbeteiligung ist demnach nur jede fünfte Position in Aufsichtsgremien mit einer Frau besetzt.

Der Frauenanteil in Vorständen und Geschäftsführungen bei Firmen mit Bundesbeteiligung liege sogar nur bei 13,9 Prozent, heißt es weiter. "Freiwillige Vereinbarungen haben nichts gebracht", sagte Ministerin Schwesig der Bild. "Das hat sich in all den Jahren gezeigt, in denen wir das Thema schon diskutieren. Und die Zahlen belegen es: Frauen in Spitzenpositionen sind Mangelware. Deshalb ist es an der Zeit, dass hier nachgebessert wird."

Der Referentenentwurf von Schwesig und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sieht ab dem Jahr 2016 eine Geschlechterquote von mindestens 30 Prozent für Aufsichtsräte von Unternehmen vor, die börsennotiert und voll mitbestimmungspflichtig sind. Bei Nichterreichen der Quote sollen die vorgesehenen Stühle frei bleiben. Den Regierungsplänen zufolge müssen sich Unternehmen, die nur eine der beiden Voraussetzungen erfüllen - also entweder börsennotiert oder mitbestimmt sind - verbindliche Ziele zur Erhöhung des Frauenanteils setzen. Zudem sieht der Referentenentwurf vor, auch die gesetzlichen Regelungen für den öffentlichen Dienst des Bundes zur Geschlechterquote zu reformieren. Die Arbeitgeberverbände lehnen die Regierungspläne bisher ab und setzen auf freiwillige Vereinbarungen.