Im Streit um die besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule haben die Flüchtlinge einem Kompromissvorschlag des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg zugestimmt. Die Vereinbarung sieht vor, dass die etwa 40 Besetzer in einem abgegrenzten Bereich der ehemaligen Schule bleiben dürfen. Voraussetzung sei aber, dass sie gemeinsam mit dem Bezirk einen Nachzug weiterer Flüchtlinge verhindern. Nach zähen Verhandlungen unterzeichneten die Flüchtlinge das ausgearbeitete Schriftstück öffentlich vor dem Gebäude.

Bereits ab Donnerstag soll das Schulhaus renoviert und zum Beispiel Duschen eingebaut werden. Außerdem soll es Hausausweise für die verbliebenen Bewohner geben, damit diese sich frei bewegen können. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) hatte zuvor Innensenator Frank Henkel (CDU) aufgefordert, den Flüchtlingen ein Bleiberecht aus humanitären Gründen zu ermöglichen. Dieser lehnte das nach Angaben des Senders RBB jedoch ab.



Laut Polizeisprecher Stefan Redlich nahm der Bezirk die Räumungsaufforderung am Abend zurück. Die Polizei werde noch in der Nacht beginnen, die Absperrgitter Schritt für Schritt abzubauen, sagte er am Mittwochabend. Ein kleineres Kontingent von Polizisten werde aber auf Bitten des Bezirks bleiben, bis ein eigener Schutz organisiert sei.



Mehr als einer Woche harrte eine Gruppe von rund 40 Flüchtlingen und Unterstützern in der ehemaligen Schule an der Ohlauer Straße aus und forderte ein unbefristetes Bleiberecht in Deutschland. Einige drohten, sich im Falle einer Erstürmung vom Dach zu stürzen. Der Großteil der Bewohner war zuvor freiwillig in andere Unterkünfte gezogen.



In dem mehrstöckigen Schulgebäude lebten seit Dezember 2012 rund 200 Flüchtlinge und Obdachlose unter menschenunwürdigen Bedingungen. Auch Drogendealer kamen in das Gebäude, es kam immer wieder zu Gewalt. Kürzlich wurde ein Mann bei einem Messerangriff getötet.