Robert Leicht, 70, ist Politischer Korrespondent der ZEIT. Von 1992 bis 1997 war er ihr Chefredakteur. Seit 2010 ist er Vorstandsvorsitzender der Schule Schloss Salem e.V. © Nicole Sturz

Betrachtet man das ziemlich irre Mautprojekt der CSU, das Horst Seehofer der Berliner Regierung als ultimative Mutprobe und Vertrauensfrage oktroyieren will, fällt einem das ebenfalls ziemlich verhunzte Zitat aus einem Text Richard Wagners ein: Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun. Denn anders als ein zum puren Selbstzweck stilisiertes Projekt kann man dieses Vorhaben schon lange nicht mehr betrachten. Und nun soll, so Seehofer, das Überleben der Großen Koalition von diesem verkehrspolitischen Wechselbalg anhängen.

Man kann die Sache auf zwei Ebenen diskutieren. Da ist, zum ersten, die rein technokratische Frage: Ergibt diese geplante Regelung überhaupt Sinn? Und da ist, zum zweiten, die politisch-kulturelle Frage: Wohin sind wir eigentlich gekommen, dass sich Führer von Regierungsparteien auf Gedeih und Verderb auf ein Vorhaben versteifen, das nicht einmal alle eigenen Anhänger, geschweige den Rest der Welt überzeugt? Darf man als Anführer der kleinsten Koalitionspartei die politische Handlungsfähigkeit der gesamten Regierung einem Fetisch opfern – noch dazu in einer Zeit, in der es in der Welt zwischen der Ukraine und dem Nahen Osten um wahrlich Wichtigeres geht, als ein Mautgesetz, das in jedem Fall mehr Ärger als Nutzen bringt? Wo bleibt da, mit dem Lehrer Crey aus der Feuerzangenbowle zu fragen, die sittliche Reife?

Wenn man sich daran stört, dass die Deutschen in vielen Nachbarländern eine Maut für die Benutzung der Autobahn bezahlen müssen, die Ausländer auf unseren Autobahnen aber nicht, dann liegt darin zunächst keine Ungerechtigkeit. Denn in der Schweiz, in Österreich, Frankreich und Italien zahlen die Einheimischen dieselbe Maut wie die Besucher aus dem Ausland – und in Deutschland zahlen auch die Einheimischen dieselbe Maut wie die Ausländer, nämlich keine. Es herrscht also in jedem der genannten Länder eine Gleichbehandlung zwischen Einheimischen und Gästen. Jedenfalls bisher. Wobei hinzuzufügen ist, dass in Deutschland aus historischen Gründen die Autobahnen als gesamtstaatliche Infrastrukturaufgabe angelegt wurden – wohingegen sie in den Nachbarländern viel später als benutzerfinanzierte Straßen eingeführt wurden.

Nun aber will Verkehrsminister Dobrindt ("His Masters Voice") unter dem Titel "Gleichbehandlung eine Maut für alle, für Inländer wie Ausländer", einführen, wovon die Inländer per Verrechnung mit der Kfz-Steuer allerdings nichts spüren sollen. Wie das nach EU-Recht ("keine Diskriminierung") funktionieren soll, wie das juristisch den Klagen aus den Nachbarländern standhalten und wie dies den politischen Beziehungen zu unseren Nachbarn guttun soll – das bleibt ein Rätsel der Erfinder.

Nun setzt aber Dobrindt auf seinen Schelmenstreich anderthalbe und will gleich die Benutzung aller Straßen und Feldwege mautpflichtig machen. Und das obwohl keines unserer Nachbarländer derlei praktiziert. Heilige Gleichbehandlung! Dabei ist dieser gesteigerte Unsinn ja nur die Folge des ursprünglichen Unfugs. Man muss ja nur an folgende Situation unter uns Deutschen denken: Gesetzt den Fall, die Mautplakette würde unter uns Deutschen nur von den Autobahnbenutzern verlangt – was würden jene sagen, die nie auf Autobahnen fahren wollen: Sie hätten dann nichts, was sie mit ihrer Kfz-Steuer verrechnen könnten. Und so zieht ein administratives Problem das nächste nach sich – und die europäische Gleichbehandlung ist im Eimer.

Aber Horst Seehofer, der sonst noch jede politische Kurve gefahren ist, wenn es die Opportunität gebot, will nun mit dem Kopf durch die Wand aller mächtigen Gegenargumente. Da kann mit Shakespeares Hamlet nur sagen: Ist es auch Wahn, so hat es doch Methode!

Politische Klugheit geböte allerdings etwas ganz anderes: Deutschland profitiert von der europäischen Einigung und vom gemeinsamen Markt mehr als alle anderen. Und ganz gewiss um Zehnerpotenzen mehr als das mögliche Aufkommen aus dieser verbohrten Maut. Wie wäre es, wir ließen im Interesse des Friedens und der Vernunft einfach alles beim Alten. Es sei denn, wir wollten uns das Spektakel gönnen, wie Horst Seehofer am Ende seiner Laufbahn sich und die Regierung in die Luft jagt. Auch so kann man ja in die Geschichte eingehen.