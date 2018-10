Bei ZEIT ONLINE und der ZEIT gibt es, wie in den allermeisten deutschen und internationalen Medien, eine klare Regel: Wir zeigen keine Fotos von Leichen oder von Leichenteilen. Denn Menschen haben auch nach ihrem Tod eine Würde, die wir Journalisten ihnen nicht nehmen dürfen, ebenso wenig wie die Betrachter. Ihre menschlichen Überreste zur Schau zu stellen – zu welchem Zweck auch immer – hieße, sie ein weiteres Mal zu Opfern zu machen. Und ihre Angehörigen zusätzlich zu traumatisieren.

Nach dem Abschuss der malaysischen Maschine mit fast 300 Menschen an Bord über der Ostukraine hat es in den deutschen Medien nur wenige Verstöße gegen diesen Grundsatz gegeben. Die Bild-Zeitung zeigt in einer Bilderstrecke die verkohlte Hand eines Opfers. Auf den anderen Fotos sind die zum Teil noch auf den Flugzeugsitzen angeschnallten Leichen ausgeschnitten und nur als weiße Fläche zu sehen.

Ein Reporter des britischen Nachrichtensenders Sky News durchstöberte dagegen vor laufender Kamera ein geöffnetes Gepäckstück eines Passagiers. Eine eindeutige Grenzverletzung, die ihm selbst offenbar noch während der Liveschalte vom Unglücksort bewusst wurde, und für die sich der Sender hinterher entschuldigte.

Vordergründig scheint also alles in Ordnung. Dennoch beschleicht auch uns in der Redaktion von ZEIT ONLINE ein Unwohlsein. Und zwar nicht deshalb, weil wir mit Bildern der Opfer gern Klicks produzieren und Leser anlocken würden. Sondern weil die Bilder dennoch da sind und über das Internet, über Twitter und Flickr massenhaft verbreitet werden, von keinem Medium und keinem Journalisten kontrolliert und gefiltert.

Ludwig Greven ist Politik-Redakteur bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Und weil wir uns anlässlich der Katastrophe in der Ukraine ebenso wie des neuen Gazakriegs wieder einmal die Frage stellen: Blenden wir nicht bewusst einen Teil der Realität aus, wenn wir nur Trümmerteile, zerfetzte Gepäckstücke und Puppen, feuernde Panzer und Kampfjets, zerbombte Häuser und hastende Sanitäter abbilden? Nicht aber die Opfer des grauenerregenden Angriffs auf ein ziviles Flugzeug mit Hunderten friedlichen Menschen an Bord, die Raketenangriffe der Hamas auf Israel und des noch fürchterlicheren israelischen Bomben- und Bodenkriegs gegen die Palästinenser im Gazastreifen?

Haben die Opfer möglicherweise sogar ein Recht darauf, dass wir sie nicht lediglich zum anonymen Bestandteil der jeweiligen Zahl von Toten und Verletzten reduzieren, wohinter sie als Individuen mit ihrem persönlichen Schicksal verschwinden? Und könnten nicht vielleicht Bilder der Betroffenen die Weltöffentlichkeit wachrütteln?



Opferfotos dienen nicht der Aufklärung

Manche werden sich noch an das Foto eines nackten, halb verbrannten Mädchens aus Vietnam erinnern, das mit vor Grauen weit aufgerissenen Augen und Mund und hilflos erhobenen Händen auf den Betrachter zu rennt, auf der Flucht vor einem Napalm-Angriff der Amerikaner. Dieses zur Ikone gewordene Bild hat unzweifelhaft, neben anderen, dazu beigetragen, die Stimmung in den USA zu drehen und letztlich den Vietnamkrieg zu beenden.

Was aber würden in den hiesigen Medien verbreitete Bilder von verbrannten Insassen des Flugs MH17 oder von getöteten Palästinensern und Israelis bewirken? Sie würden zunächst nur die Sensationslust und einen schaurigen Voyeurismus befriedigen, aber nichts zur Aufklärung beitragen. Weder wüsste der Betrachter, wer denn nun für den Abschuss der malaysischen Maschine verantwortlich ist und für den Tod von 298 Menschen, noch wer am neuerlichen Krieg in Gaza Schuld trägt.

Um sich das Grauen vorzustellen, braucht es keine Fotos oder Videoaufnahmen der Opfer. Sie nähmen lediglich denen, die schon ihr Leben oder ihre Gesundheit verloren haben, das Letzte, das ihnen geblieben ist: ihre Würde.