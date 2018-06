Roderich Kiesewetter ist Obmann der Bundestags-Unionsfraktion im NSA-Untersuchungsausschuss. 2009 wurde er das erste Mal in seinem Wahlkreis Aalen-Heidenheim direkt in das Parlament gewählt. Der Oberst a.D. war Generalstabsoffizier und Büroleiter im Hauptquartier der Nato in Brüssel und Mons. Seit drei Jahren ist er Präsident des Reservistenverbands.