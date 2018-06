Er wolle kein "Geschäft mit dem Tod", und zu einem solchen könnten deutsche Waffenexporte allzu leicht werden: Es war eine besonders dramatische Formulierung, mit der sich Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) am Wochenende an seine Koalitionspartner wandte. Der für Rüstung zuständige Wirtschaftsminister will den Handel mit militärischer Ausrüstung eindämmen und tut zum Ärger der Union bereits seit Wochen einiges dafür – im Alleingang.

Anträge von Rüstungsfirmen muss das Wirtschaftsministerium an den Bundessicherheitsrat weiterleiten, ein Gremium aus wenigen Ministern, das unter Führung der Kanzlerin in geheimer Sitzung Rüstungsdeals absegnet. Doch im Hause Gabriel sollen derzeit bis zu 2.000 Anträge von Rüstungsfirmen bewusst zurückgehalten werden, also dieses Gremium gar nicht erst erreichen. Bestätigt ist das nicht, weil Rüstungsbelange grundsätzlich geheim sind.



Angeblich, so streuen es Rüstungslobbyisten dieser Tage, sollen von dieser Blockade nicht nur Anträge auf schweres Gerät, sondern auch Kleinstteile für europäische Militärprojekte betroffen sein. Diese würden nun ebenfalls lahmliegen. Die Union, vor allem die CSU, ist stinksauer. CSU-Chef Horst Seehofer warnte am Sonntag: Gabriel setze ohne wirkliches Konzept das Wohlergehen der deutschen Wirtschaft aufs Spiel. Die Rüstungsindustrie klagt über unklare Auftragslage und darüber, dass die ausländische Konkurrenz schon damit werbe, Waffen German free zu bauen – also ohne die moralischen Deutschen, die immer alles verzögerten.

Seehofer als stampfendes Rumpelstilzchen

In diesen Tagen, die von aktuellen Weltkrisen bestimmt sind, kann der SPD-Chef seine Skepsis bezüglich Waffen-Exporten natürlich einfach erklären. Die unübersichtlichen Konflikte in Nahost und an der russischen Grenze, schon etwas ältere Berichte über Heckler&Koch-Maschinengewehre, die im Bürgerkriegsland Libyen auftauchten – viele Deutsche teilen Gabriels Meinung, dass die Bundesregierung mit Rüstungsexporten indirekt Kriege antreibe.

In der Union glauben sie, dass Gabriel seine Weigerung auch besonders vehement verfolgt, um persönliche Sympathiepunkte zu sammeln und zudem Signale ins rot-rot-grüne Lager zu senden. Die SPD gab sich am Montag trotz CSU-Kritik ungerührt. SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel sagte nach einer Telefonschalte des Vorstands der Partei: Seehofer solle sich nicht immer wie ein stampfendes Rumpelstilzchen aufführen. Er sprach sicher im Auftrag des Parteichefs.

Das ist eine ziemlich heftige Formulierung, die den Konflikt zumindest oberflächlich noch weiter anheizen dürfte. Denn nicht nur der schillernde CSU-Chef hat Bedenken bei der restriktiven Politik Gabriels, diese sollen sogar bis ins Kanzleramt hineinreichen.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal, so argumentiert die Bundesregierung, halte sich Deutschland auch ohne Gabriel-Weisung an die unter rot-grüner Regierungszeit beschlossenen strengen "Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern". In akute Krisengebiete würden also keine Waffen ausgeführt. So liefert Deutschland seit dem Frühjahr beispielsweise keine Waffensysteme mehr an Russland, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirtz am Montag bekräftigte.



Kritiker halten die Standards aber für viel zu kurz gegriffen. So gehören Saudi-Arabien und Katar nach wie vor zu den wichtigsten Export-Partnern der deutschen Rüstungsindustrie - beiden Staaten wird eine autoritäre Regierungsform und die Unterdrückung der Opposition vorgeworfen.

Zudem ist in den vergangenen Jahren vor allem der Anteil aus Deutschland exportierter Kleinwaffen gestiegen. Auch wenn diese in Staaten mit unbedenklicher Regierung geliefert wurden, werden sie von dort aus oft illegal in Krisengebiete weitergeschmuggelt und dort zum Töten eingesetzt. Experten glauben, dass es faktisch nicht kontrollierbar ist, was mit exportierten deutschen Waffen passiert.