Die Linke fordert den Innenausschuss des Bundestages auf, trotz Sommerpause über die Spionagevorwürfe zu beraten. Am kommenden Dienstag werden die Abgeordneten in einer Sondersitzung zusammenkommen und Auskünfte der Bundesregierung zum jüngsten Spionageverdacht beim Bundesnachrichtendienst und im Verteidigungsministerium abwarten.



Derzeit ermitteln Bundesanwälte gegen einen mutmaßlichen Spion im Verteidigungsministerium. Er soll Informationen an US-Geheimdienste weitergegeben haben, festgenommen wurde er bislang nicht. Schon seit der letzten Woche sitzt ein BND-Mitarbeiter in Untersuchungshaft, der ebenfalls geheime Daten an amerikanische Dienste gegeben haben soll.



Aufgrund der jüngsten Vorwürfe und der seit gut einem Jahr andauernden US-Geheimdienst-Spähaffäre hat die Bundesregierung jetzt den Repräsentanten der US-Nachrichtendienste in Berlin aufgefordert, Deutschland zu verlassen.