Die Münchner Staatsanwaltschaft hat wegen Betrugsverdachts ein Ermittlungsverfahren gegen Bayerns Staatskanzleichefin Christine Haderthauer (CSU) eröffnet. Das teilte ein Behördensprecher mit.

Hintergrund ist ein Rechtsstreit mit einem früheren Anteilseigner der Firma Sapor Modelltechnik. Haderthauer und ihr Ehemann waren früher Gesellschafter des Unternehmens, das hochpreisige Modellautos verkaufte. Der frühere Geschäftspartner fühlte sich nach seinem Ausstieg über die tatsächlichen Gewinne der Firma getäuscht und hatte deswegen Anzeige erstattet.



Gegenstand des Ermittlungsverfahrens sei die Überprüfung dieses Vorwurfs, sagte der Behördensprecher. In gleicher Sache wird demnach auch gegen Haderthauers Mann Hubert ermittelt.



Der Mitgesellschafter hatte nach dem Ausstieg aus dem Unternehmen eine Abfindung von 20.000 Euro erhalten. Nachdem Medien berichteten, dass einzelne von der Firma gefertigte Modellautos fünfstellige Preise erzielt hätten, ging er zur Staatsanwaltschaft – er fand die Abfindung im Nachhinein zu niedrig.



Haderthauer hatte angegeben, der Anteilseigner sei ab 1996 nicht mehr zu erreichen gewesen und erst 2001 wieder aufgetaucht. Damals wurde die Abfindung ausgehandelt. In der Zwischenzeit hatte die CSU-Politikerin ihren Firmenanteil an ihren Mann übertragen. Hubert Haderthauer verkaufte seinen Anteil 2008, seitdem ist das Ehepaar nicht mehr an der Firma beteiligt.