Der Dienstag ist kein schöner Tag für Christine Haderthauer. Als die Chefin der bayerischen Staatskanzlei an diesem Morgen in Nürnberg das von der CSU neu geschaffene Heimatministerium betritt, wird sie von einem Pfeifkonzert empfangen. Und wieder muss sie lästige Fragen beantworten. Fragen, die nichts zu tun haben mit ihrer Arbeit als CSU-Staatsministerin oder gar mit dem Millionen-Paket für die notleidenden Regionen in Nordbayern, das der Anlass dafür ist, dass sich das bayerische Kabinett ausnahmsweise in Nürnberg trifft.

Stattdessen geht es erneut um ihre Vergangenheit. Wie steht sie zu dem Vorwurf, einen früheren Geschäftspartner betrogen zu haben? Und welche Rolle spielte sie wirklich in der Firma ihres Mannes, die Modellautos verkaufte, welche von psychisch kranken Straftätern hergestellt wurden?

Skandalhysterie und Empörungswelle

Haderthauer wäre nicht Haderthauer, wenn sie darauf nicht auch an diesem Morgen dieselben trotzig-selbstbewussten Antworten parat hätte, mit denen sie schon bisher auf derartige Fragen geantwortet hat. "Die Empörungswelle und Skandalhysterie der letzten Wochen werden nach und nach in sich zusammenbrechen", sagt sie.



Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Dass es für Haderthauer derzeit "sehr eng" ist, wird selbst von jenen in der Partei nicht in Abrede gestellt, die ihr zugleich durchaus Chancen einräumen, die ganze Angelegenheit politisch zu überleben.

Die Affäre hat eine moralische, eine juristische und eine politische Dimension. Und auf allen drei Ebenen droht Haderthauer Gefahr. Moralisch fragwürdig erscheint zunächst das ganze Geschäftsmodell der Firma Sapor Modelltechnik, deren Gesellschafterin Haderthauer zwischen 1990 und 2003 war. Schließlich beruhte dieses darauf, privaten Gewinn mit der Arbeit von Strafgefangenen zu machen. Hinzu kommt: Haderthauers Mann war Arzt in jener Anstalt, in der die Autos gebaut wurden. Das ganze lief als "Werkstherapie".

Idealismus oder Gewinnstreben?

Haderthauer und ihr Mann freilich behaupten, sie hätten mit der Firma eher Verluste als Gewinne gemacht. Ihre frühere Beteiligung an der Firma sei kein fragwürdiges Geschäft gewesen, sondern ein "von Idealismus getragenes Engagement finanzieller Art", verteidigte sich Haderthauer am Dienstag.



An dieser Stelle kommt die juristische Ebene ins Spiel. Der frühere Geschäftspartner der Haderthauers, der Franzose Roger Ponton, glaubt nämlich nicht, dass die Haderthauers mit der Firma so wenig Gewinn gemacht haben, wie sie behaupten. Er stellte Strafanzeige, weil er sich betrogen fühlt.



Nur deswegen kehrte die Affäre nun mit voller Wucht zurück. Denn über Haderthauers Vergangenheit als Gesellschafterin von Sapor Modelltechnik war ja bereits vor einiger Zeit breit diskutiert worden, die Opposition hat seither im Landtag dazu zahlreiche Anfragen gestellt.

Seit vergangener Woche aber ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen das Ehepaar wegen Betrugsverdacht, gegen Hubert Haderthauer wird außerdem der Verdacht auf Steuerbetrug geprüft. Und das könnte für die Staatsministerin nun wirklich gefährlich werden.

Es darf nichts Neues dazukommen

Denn wenn sich im Zuge der Ermittlungen herausstellen sollte, dass der Gewinn deutlich höher war als von den Haderthauers behauptet, könnte von Idealismus kaum noch die Rede sein. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Brief Hubert Haderthauers aus dem Jahr 1995, aus dem der Bayerische Rundfunk am Dienstag zitierte. Demnach rechnete dieser damit, die Modellautos für je 20.000 Mark verkaufen zu können. Multipliziert man diese Summe mit der genannten Stückzahl ergäbe sich ein laut Süddeutscher Zeitung ein Umsatz von mindestens 1,7 Millionen Mark. Doch wie dem auch sei: Spätestens wenn es zu einer Anklageerhebung käme, wäre Haderthauers Rücktritt wohl unumgänglich.

Gelingt es ihr dagegen – wie sie es in einer Krisensitzung ihrem Parteichef Horst Seehofer versichert hat –, die Vorwürfe zu entkräften und würden die Ermittlungen eingestellt, wird Haderthauer auch weiterhin Staatsministerin bleiben. "Es darf halt nichts Neues dazukommen", heißt es in der Partei. Eine Haltung, die Seehofer am Dienstag ausdrücklich bekräftigte: Weitere Enthüllungen von "signifikantem Gehalt" dürfe es nicht geben, betonte er, sonst müsse man eine neue Bewertung vornehmen.