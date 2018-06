Der Beginn der Bundeswehr-Hilfsflüge in den Nordirak verzögert sich. Es liege keine Landeerlaubnis für einen Zwischenstopp im türkischen Incirlik vor, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Man warte auf die Rückantwort aus der Türkei. "Die Gründe für die Verzögerung kennen wir nicht", sagte der Sprecher ZEIT ONLINE.



Vom Luftwaffen-Stützpunkt im schleswig-holsteinischen Hohn aus sollten vom heutigen Mittwoch an etwa 20 Tonnen Lebensmittel an Bord von drei Transall-Maschinen in den Nordirak geflogen werden. Erst am Wochenende waren Bundeswehrmaschinen mit Hilfsgütern an Bord im nordirakischen Erbil gelandet. Es wurden 36 Tonnen an Lebensmitteln und Sanitätsmaterial in das Krisengebiet gebracht. In die Region hatten sich Zehntausende Jesiden, Christen und andere Vertriebene gerettet, die vor der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geflüchtet waren.

Zwischen Berlin und Ankara gibt es Verstimmungen, nachdem vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass der Bundesnachrichtendienst (BND) offenbar seit Jahren den Nato-Partner Türkei ausspioniert. Das türkische Außenministerium warf der Bundesregierung vor, mit der Bespitzelung die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern aufs Spiel zu setzen. Die Abhöraktion sei den engen Beziehungen zwischen beiden Ländern nicht angemessen, hieß es aus dem Ministerium. Der Lauschangriff müsse sofort gestoppt werden.

Probleme bei zugesagter Rüstungshilfe

Die Diskussion um deutsche Waffenlieferungen an die Kurden in den Irak geht unterdessen weiter. Die zuständigen Ministerien beraten an diesem Mittwoch darüber. Nach einem Medienbericht ist die Lieferung von Panzerabwehrraketen im Gespräch. Bei der möglichen Sendung von Ausrüstung, wie Schutzwesten oder Nachtsichtgeräten gibt es dagegen Probleme.

Laut eines vertraulichen Papiers des Bundesverteidigungsministeriums können Schutzwesten gar nicht geliefert werden, weil die zur Verfügung stehenden Westen veraltet und die Schutzplatten im Innern brüchig geworden seien. Das berichtet die Bild mit Verweis auf das Papier. Die Westen würden keinen Schutz bieten, heiße es in der Aufstellung. Bei Nachtsichtgeräten seien von mehr als 1.000 geplanten lediglich 680 sofort verfügbar. 400 könnten vermutlich erst in drei Wochen besorgt werden. Beim Kleinlaster Unimog gebe es ebenfalls massive Probleme. Von 58 möglichen Autos, seien 35 nicht einsatzbereit, hätten keine Zulassung mehr für die Verwendung in der Bundeswehr und müssten teuer repariert werden.