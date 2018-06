ZEIT ONLINE: SPD-Chef Sigmar Gabriel hat Rüstungsexporte in Krisenstaaten lange abgelehnt. Jetzt aber schließt er Waffenlieferungen an die von den IS-Terroristen bedrohten Kurden im Irak nicht mehr aus. Wie kommt es zu diesem Kurswechsel?

Hans-Peter Bartels: Hier gilt es zu unterscheiden: Rüstungsexporte sind Lieferungen deutscher Unternehmen an Staaten, die Militärgüter kaufen wollen. In der Irak-Krise reden wir von zwischenstaatlicher Ausrüstungshilfe. Der Irak bittet Deutschland darum, und das militärische Gerät käme aus den Beständen der Bundeswehr.



Die Verteidigungsministerin hat außerdem deutlich gemacht, welche Art nicht lethaler Ausrüstung die Bundesregierung für die bedrohten Kurden bereit stellen will: etwa Schutzwesten, Minendetektoren und Transportfahrzeuge – keine Waffen. Wir sollten uns keine Illusionen machen: Die schnelle Hilfe, die die Kurden und Jesiden im Irak brauchen, kann gegenwärtig nur von den Amerikanern kommen. Sie haben einen Flugzeugträgerverband in der Nähe, sie haben den Stützpunkt in Incirlik in der Türkei, von dem aus sie Kampfflugzeuge schicken können. Wir haben solche Vor-Ort-Strukturen überhaupt nicht.

ZEIT ONLINE: Noch am Montag sagte die SPD-Generalsekretärin, ihre Partei wolle eine politische Lösung. Waffenlieferungen der deutschen Bundeswehr an die Kurden seien "keine Option". Am Dienstag dann sagt Gabriel nach einem Treffen mit Vertretern der Jesiden in Deutschland, er wolle nichts mehr ausschließen. Das ist ein Positionswechsel.

Hans-Peter Bartels 54, ist seit Mai 2015 Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestags und damit auch Ansprechpartner für die Sorgen und Nöten der Soldaten. Ende des Monats veröffentlicht er seinen Jahresbericht über Missstände bei der Truppe. Der SPD-Politiker war zuvor Vorsitzender des Verteidigungsausschusses.

Bartels: Uns allen ist, glaube ich, in den vergangenen Tagen noch deutlicher vor Augen getreten, was da droht. Die SPD reagiert also ein Stück weit auch auf die dramatischen Bilder und die sich verändernde Diskussion. Ein Schwenk ist das nicht: Die SPD hat es von Anfang an befürwortet, dass die Amerikaner Waffen und Nachschub an die Kurden abgeben, damit diese sich besser gegen die Islamisten verteidigen können. Wenn die Amerikaner ausfielen, könnte Deutschland das – mit Zeitverzögerung – sicher auch tun. Aber diese Frage stellt sich aktuell nicht.

ZEIT ONLINE: Am Mittwoch haben die Franzosen entschieden, Waffen an die Kurden zu liefern. Auch EU-Staaten greifen damit in den Konflikt ein. Ist es nicht moralisch fragwürdig, eine solche Waffenlieferung zu unterstützen, auch wenn Deutschland das bisher nur verbal tut?

Bartels: Das Problem ist ja nicht banal: Die Amerikaner haben die irakische Armee ausgerüstet und diese Waffen befinden sich jetzt in den Händen der IS-Milizen. Dass sich das wiederholt, müssen wir verhindern. Der Irak ist ein schwieriger Staat, es gibt Autonomiebestrebungen unter seinen Bevölkerungsgruppen und wir müssen aufpassen, dass die Waffen in Zukunft nicht gegeneinander eingesetzt werden. Dieser Überbietungswettbewerb, den wir in der innenpolitischen Diskussion derzeit haben, nach dem Motto: Sollen wir Waffen schicken oder gleich selbst mitbombardieren, der nützt den Betroffenen daher gar nichts. Kein EU-Land hat militärische Strukturen vor Ort für radikale Soforthilfe.



ZEIT ONLINE: Die deutsche Verteidigungsministerin will nun Ausrüstung liefern, die "nicht tödlich ist", wie sie sagt. Klingt, als wollten wir nur so halb beteiligen.

Bartels: Nein, es geht darum, wie wir gemeinsam mit den anderen Europäern mittelfristig helfen können. Aber so einfach, wie das mit der Ausrüstungshilfe klingt, ist es auch nicht: Wenn man Fahrzeuge liefert, dann müssen die Kurden diese auch bedienen können. Wo bilden wir sie aus? Vor Ort oder hier in Deutschland? Wir können nur mittelfristig diese Hilfe bringen, das ist leider keine Frage von Tagen, sondern eine von Wochen.