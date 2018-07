Deutschland darf Waffenlieferungen an den Irak nach Einschätzung von Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) nicht mehr grundsätzlich ausschließen. Die Welt erlebe "die Vorbereitung eines Völkermords" an den irakischen Jesiden durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS), sagte der SPD-Chef nach einem Treffen mit Vertretern der Glaubensgemeinschaft in Berlin. "Die Glaubens- und Kulturgemeinschaft der Jesiden im Irak soll ausgerottet werden – und das mit einer wirklich brutalen Präzision, dass, glaube ich, die internationale Völkergemeinschaft davon überrascht ist." Mit Blick auf deutsche Rüstungshilfe sagte Gabriel: "Ich will nicht sagen, dass man nicht auch darüber nachdenken muss." Er gehe davon aus, dass Deutschland "über alle Fragen der Hilfe wird reden müssen". Derzeit seien solche Ausfuhren in den Irak aber noch "kein Thema für Deutschland", sagte Gabriel.

Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) schließt Militärhilfe nicht mehr aus. Die Bundesregierung halte aber an dem Grundsatz fest, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern, sagte sie. "Aber unterhalb dieser Schwelle möchte ich alle Möglichkeiten ausnutzen, die zur Verfügung stehen." Denkbar seien andere Formen militärischer und humanitärer Hilfe. Die Bundesregierung prüfe die Lieferung nicht-tödlicher Rüstungsprodukte wie Schutzfahrzeuge, Nachtsichtgeräte oder Sprengfallendetektoren. Geprüft werde zudem, wie die Bundeswehr zum Transport solcher Güter eingesetzt werden könnte.

In Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt werde derzeit geklärt, wie Deutschland im Norden des Irak mit Hilfsgütern und nicht tödlicher militärischer Ausrüstung aus Bundeswehr-Beständen helfen könne.



Kehrtwende der Regierung

Noch am Montag hatte Regierungssprecher Steffen Seibert die Lieferung deutscher Waffen an den Irak abgelehnt und auf die geltenden Exportrichtlinien verwiesen, welche solche Lieferungen in Konfliktregionen untersagten.



Gabriel, in dessen Kompetenzbereich als Bundeswirtschaftsminister die Ausfuhr von Rüstungsgütern fällt, sagte, Deutschland wäre "rechtlich in der Lage, die irakische Armee besser auszustatten." Deutschland könne Waffen in Konfliktregionen liefern, wenn ein "besonderes Sicherheitsinteresse" vorliege. Waffen könnten legal aber nur an "legitime Regierungen", nicht an Milizen oder andere Gruppen ausgehändigt werden.

Die Debatte über Rüstungshilfe müsse "sehr vorsichtig" geführt werden: Waffenlieferungen würden häufig zu einer weiteren Eskalation beitragen, da solche Waffen auf lange Zeit in einer Region blieben. Gabriel verwies darauf, dass angesichts der politischen Querelen in Bagdad im Moment nicht geklärt sei, wer den Irak als legitime Regierung vertrete.

Gabriel kündigt weitere humanitäre Hilfen an

Gabriel kündigte an, die humanitäre Hilfe Deutschlands für die bedrängten Menschen im Nordirak über die bislang zur Verfügung gestellten 4,5 Millionen Euro hinaus zu erhöhen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Ende eine Obergrenze geben wird", sagte er. Auch unterstütze er die Forderung der Jesiden, eine Schutzzone im Nordirak einzurichten. Die Sicherung einer solchen Zone sei vor allem eine Aufgabe für die irakische Armee, sagte er. Auch die USA hätten hier eine besondere Verantwortung.

Tausende jesidische Familien waren vor einer Woche aus der nordirakischen Stadt Sindschar vor den IS-Milizen geflüchtet und harren seitdem praktisch ohne Versorgungsgüter in den Bergen aus. Die Jesiden werden von den IS-Kämpfern, die weite Teile des Irak und Syriens kontrollieren, als "Teufelsanbeter" betrachtet und verfolgt.