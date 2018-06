Das Mautkonzept von Verkehrsminister Alexander Dobrindt führt zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Union. In der Süddeutschen Zeitung wies CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer die Kritik aus der CDU an den Plänen als "peinliches Sommertheater" zurück. Die Einlassungen etwa von CDU-Bundesvize und NRW-Landeschef Armin Laschet sowie des baden-württembergischen CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl zeugten von "tiefer Ahnungslosigkeit", sagte Scheuer.

Die beiden größten CDU-Landesverbände hatten die Befürchtung geäußert, dass die geplante Pkw-Maut dem Mittelstand und der Grenzregion schaden werde. Solch ein Konzept könne er nicht mittragen, sagte Strobl. Laschet wehrt sich gegen die "Totalmaut auf allen Straßen" mit demselben Argument. Offenbar gibt es in der NRW-Landesgruppe Pläne, noch in dieser Woche einen Beschluss gegen das derzeitige Konzept zu fassen.



Laschet will nach eigener Aussage eine Lösung finden, "wo nicht jeder Feldweg, jede Kreisstraße demnächst bemautet wird". Zudem monierte er in der ARD, dass im Koalitionsvertrag nur von Autobahnen die Rede sei, nun aber alle Straßen mit der Gebühr belasten werden sollen, die unter dem Strich aber nur von Autofahrern aus dem Ausland zu zahlen sei.



Finanzierung für den Straßenbau

Die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) verteidigte dagegen die Pläne ihres Parteikollegen. "Wir können nicht dauernd den maroden Zustand unserer Straßen beklagen und uns gleichzeitig nicht darum kümmern, wie wir den Straßenbau in Zukunft finanzieren wollen", sagte Aigner der SZ. Sie ist der Meinung, dass das Konzept alle Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag erfüllt: Es schließe eine Gerechtigkeitslücke und belaste die deutschen Autofahrer nicht zusätzlich. Mit der Ausweitung auf alle Straßen werde zudem ein Ausweichverkehr auf die Dörfer vermieden, so Aigner.



Dieser Meinung schloss sich auch der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Ulrich Lange (CSU), an. Dobrindt habe sich nach den Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag gerichtet, sagte er der Rheinischen Post. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Bundeskanzlerin zu diesem Koalitionsvertrag steht", sagte Lange.



Dobrindt will trotz des Widerstands aus mehreren CDU-Landesverbänden an seinen Mautplänen festhalten. Er hatte sein Konzept für eine Pkw-Maut in Deutschland Anfang Juli vorgestellt. Die Abgabe will der Minister über ein Vignettensystem eintreiben. Der Preis für eine Jahresvignette soll abhängig von Motorgröße, Alter des Autos und Umweltverträglichkeit berechnet werden. Deutsche Halter sollen über einen Freibetrag in der Kfz-Steuer entlastet werden.