Erst lila, dann blutorange färbt sich der Himmel, das Licht klärt die Konturen der Felslandschaft. Die Sonne ist fast aufgegangen über der sächsischen Schweiz, ein herrliches Bild. Stanislaw Tillich macht schnell ein Handyfoto. Eines ganz für sich allein. Es ist sechs Uhr in der Früh.

Zuvor, noch in der Dunkelheit, hatte sich ein Tross aus Politikern, müden Journalisten und aufgeregten Tourismusvertretern den 451 Meter hohen Papststein hinaufgeschoben. Auf der schmalen Aussichtsplattform rangeln die Fotografen und die Fernsehleute, wo sie jetzt den sächsischen Ministerpräsidenten und seine Ehefrau Veronika in Sonnenaufgangsszene setzen wollen. Herr Ministerpräsident, bitte, in diese Richtung! Tillich lächelt geduldig und ein wenig verschmitzt, es sieht nicht gekünstelt aus.

Es ist perfekte Wahlkampf-Inszenierung. Tillich, äußerlich ganz Einheimischer in Trekkingjacke und festem Schuh, erzählt in eine Fernsehkamera, dass er gerne wandere. Die Frage, ob er die Berge lieber möge als das Meer, irritiert ihn hingegen. Der freundliche Spitzenkandidat ist niemand, der sich gern festlegt.



Lieber lässt er sich loben. Bei Brötchen und Rührei danken die Tourismusvertreter dem Ministerpräsidenten für die "hervorragende Zusammenarbeit", wie es der Präsident des Landes-Tourismusverbandes, Andreas Lämmel, nennt. Passenderweise ist Lämmel im Hauptjob Bundestagsabgeordneter für Tillichs Partei, die CDU.



Nach zwei Stunden Heimspiel muss der Ministerpräsident weiter, zur wahrscheinlich letzten Kabinettssitzung seiner schwarz-gelben Landesregierung. Wobei ja längst klar ist, dass er auch das kommende Kabinett leiten wird.

Geht der Koalitionspartner verloren?

Schon am 31. August wird in Sachsen ein neuer Landtag und damit auch eine neue Landesregierung gewählt. Und Stanislaw Tillich, seit 2008 Ministerpräsident in der Dresdner Staatskanzlei, scheint vielleicht seinen Partner FDP zu verlieren, aber sonst alles richtig gemacht zu haben. Seine CDU steht in Umfragen bei knapp über 40 Prozent. Obwohl die Christdemokraten seit fast 25 Jahren in Sachsen regieren, also seit der Wende, gibt es keine Wechselstimmung. Die Umfragen gleichen den Wahlergebnissen von 2009 und 2004. Der stärkste Konkurrent, die Linkspartei kommt auf halb so viel Zustimmung, die SPD ist strukturell schwach, liegt derzeit bei 14 Prozent.

Sachsen geht es wirtschaftlich nicht schlecht, Tillich lobt sich dafür, dass seine Regierung Schulden abbaue, während andere nur davon redeten. Dafür, dass Sachsen immer weniger Geld aus dem Länderfinanzausgleich brauche. Er ist der bekannteste und beliebteste Politiker hier, fester kann man vor einer Wahl kaum im Sattel sitzen.

Der Baumstreichler

Warum eigentlich? Als Verwalter der Macht wird der 55-Jährige beschrieben, als jemand, der alles im Griff hat und keine Experimente wagt. Manche nennen ihn einen freundlichen Monarchen. Tillich ist zu Recht oft mit Angela Merkel verglichen worden. Sein Ziel für die kommende Legislaturperiode: Die "erfolgreiche Arbeit der sächsischen Union fortzusetzen". Nun denn. In seinem Wahlkampf-Spot streichelt er einen Baum, den Ehering gut in Szene gesetzt, und sagt, er freue sich, dass sich wieder mehr Familien für Kinder entschieden. Ein konservativer Kopf für ein konservatives Land.

Im Wahlkampf-Endspurt, was ist nun die größte Herausforderung? Michael Kretschmer, CDU-Generalsekretär, steht auch auf dem Papststein und muss über diese Frage etwas nachdenken. Ach so, klar, es sei wichtig, dass die Leute am Ende auch zur Wahl gingen. Volksparteien erleben immer ihre bösesten Überraschungen, wenn der moderate Wähler zu Hause bleibt, weil er glaubt, dass sowieso schon alles entschieden sei. Zumal rechts von der CDU die AfD und die NPD stehen. Randparteien erhalten oft Zuspruch, wenn ein Land selbstzufrieden vor sich hinwurschtelt und nur einige wenige richtig gefrustet sind. 10,1 Prozent bekam die AfD bei der Europawahl, und das war erst im Mai, die NPD ist schwächer, könnte es aber laut Umfragen ebenfalls wieder in den Landtag schaffen. Es kann sein, dass Sachsen sich sieben Parteien ins Parlament wählt: SPD, Linke, Grüne, FDP, AfD, NPD und eben die Union.