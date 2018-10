Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Misshandlungen in einem Asylheim in NRW als menschenverachtende Taten bezeichnet. Die Verantwortlichen müssten "zur Rechenschaft gezogen werden", sagte der CDU-Politiker im Interview mit der ZEIT.

De Maizière kündigte an, dass Bund, Länder und Kommunen sich "auf mehr Flüchtlinge einstellen" müssten und das "wohl auf längere Zeit". Für die Akzeptanz in der Bevölkerung sei aber auch wichtig, wie sich die Flüchtlinge verhielten. "Wenn man in einem Land politischen Schutz haben will, dann ist es nicht zu viel verlangt, dass man sagt, woher man kommt und wie man heißt", sagte de Maizière.



Es gebe Leute, die ätzten sich ihre Fingerspitzen ab, damit keine Fingerabdrücke genommen würden. Oft lernten Asylbewerber aus den Balkanstaaten drei arabische Sätze und behaupteten, sie kämen aus Syrien. "Das ist in einem vernünftigen Asylverfahren und einer Integration von Flüchtlingen nicht gerade förderlich", sagte de Maizière weiter.

"Unser Problem ist: Deutschlands Rolle in der Welt"

Der CDU-Politiker äußerte sich auch zur Alternative für Deutschland, die derzeit möglicherweise von der Flüchtlingsproblematik profitiere: "Hinter AfD-Themen wie 'Anti-Europa' oder 'Gegen Ausländer' steckt ein größeres Problem: Deutschlands Rolle in der Welt", sagte der Minister.

"Es gibt bei uns die tiefe Sehnsucht, Deutschland könnte eine große Schweiz sein. Neutral, geachtet, reich. Ohne große Verpflichtungen", erklärte de Maizière. Diese Sehnsucht sei aber nicht zu stillen. Deutschland habe eine andere Rolle in der Welt. "Wir haben eine andere Geschichte, sind auf die Welt angewiesen und die Welt wahrscheinlich auch ein bisschen auf uns", sagte der Minister. Eine Politik des Decke-über-den-Kopf-Ziehens sei für uns ausgeschlossen.

Über die AfD sagte de Maizière weiter: Es erstaune ihn, wie viel Zustimmung die AfD bei jungen Leuten habe, vor allem auf dem Land. "Für mich ist die AfD eine Verbotspartei, sie will alles verbieten, was ihr nicht passt, und ich halte die meisten ihrer Forderungen für ziemlich egoistisch", sagte de Maizière. Die persönliche Erfahrung werde verallgemeinert, und alle sollen sich danach richten. Doch so funktioniere eine pluralistische Gesellschaft nicht.