Die Verkehrslage bei der Bahn hat sich nach dem bundesweiten Lokführer-Warnstreik vom Montagabend weitgehend normalisiert. Nur vereinzelt komme es im Nah- und im Fernverkehr noch zu geringfügigen Verspätungen, teilte die Bahn am Morgen mit. Zehntausende Pendler und Fernreisende, aber auch der Güterverkehr waren von dem dreistündigen Ausstand betroffen.



Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bereitete Bahnreisende auf weitere Ausstände vor. Dem ersten Warnstreik könnten noch ein oder zwei weitere folgen, wenn die Bahn ihre Position nicht ändere, sagte GDL-Chef Claus Weselsky. Der nächste Schritt wäre dann eine Urabstimmung über längerfristige Maßnahmen.

Am Montagabend sorgten insbesondere Arbeitsniederlegungen bei den S-Bahnen in Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, München und Stuttgart sowie in Nordrhein-Westfalen dafür, dass Berufspendler und Fernreisende stundenlang in Zügen oder auf Bahnhöfen ausharren mussten. Die GDL hatte angekündigt, dass der Warnstreik besonders den Güterverkehr treffe, aber auch den Personenverkehr behindern werde.