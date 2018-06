Schleswig-HolsteinsBildungsministerin Waltraud Wende ist zurückgetreten. Das teilte die Landesregierung in Kiel mit. Die 56-Jährige parteilose Politikerin stand seit Wochen politisch unter Druck. Gegen sie laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Bestechung und Betrug. Hintergrund ist eine Option auf Rückkehr an die Universität Flensburg, die ihr die Hochschule für den Fall eines Ausscheidens aus dem Kabinett zugestanden hatte.

Das Verfahren belaste sie und ihr Umfeld in einem Maße, das sie so nicht erwartet habe, gab Wende in ihrem Rücktrittsschreiben an. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) hatte sie bis zuletzt unterstützt. Am Montag erklärte er, die Ministerin habe ihm gegenüber bereits am Freitag ihren sofortigen Rücktritt erklärt.

Albig zollte Wende für ihre Entscheidung Respekt: "Ich bedauere, ein äußerst engagiertes Kabinettsmitglied zu verlieren, und danke Frau Prof. Dr. Wende für ihre hervorragenden Dienste für das Land Schleswig-Holstein", sagte der Ministerpräsident. Angesichts des weiter laufenden juristischen Verfahrens bat Albig darum, für Wende die Unschuldsvermutung gelten zu lassen.