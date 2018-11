Dieses Ergebnis brachte die Sieger aus der Fassung. Ein Mitglied der Alternative für Deutschland lief am Wahlabend mit weit aufgerissenen Augen hin und her, schlug jedem, den er kannte, heftig auf den Rücken, und rief immer wieder: "Wahnsinn, Wahnsinn, zwölf Prozent!" Spitzenkandidat Alexander Gauland sprach vom zumindest politisch glücklichsten Tag seines Lebens und sah fast etwas weggetreten aus da oben auf der Bühne, als das Fernsehen gerade den spektakulären Erfolg für seine Partei vermeldet hatte.

Zwölf Prozent. Noch vor vier Wochen lag die Partei in Umfragen nur bei der Hälfte. Das ist schon der erste Hinweis auf die Gründe für das Ergebnis: Mitnahmeeffekte nach der erfolgreichen Sachsen-Wahl, wo die Partei 9,7 Prozent erreichte. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass gute Ergebnisse in einem Land auch die Werte bei den folgenden Wahlen hochtreiben. Viele Brandenburger dürften die AfD auch deshalb gewählt haben, weil sie neu und erfolgreich ist. Diese politische Blasenbildung ist normal und schon von der Schill-Partei oder den Piraten bekannt.

Doch das ist nicht alles, Spitzenkandidat Gauland und sein Team haben einen geschickten, populistischen Wahlkampf geführt. Bei der vermeintlich hohen Grenzkriminalität, einem ihrer großen Themen, vermischen sich echte Sorgen der Bürger und chronische Fremdenfeindlichkeit ebenso wie bei der Forderung, dass nur noch nützliche Menschen nach Deutschland einwandern dürften. Bei allen anderen Themen (Bildung, Infrastruktur, ländliche Versorgung) machte die Partei gut klingende, aber teure Vorschläge. Fragt man Gauland, wie er all das finanzieren will, verweist er auf die teure Flughafenruine BER, für die sei ja schließlich auch Geld da. So denken zwar auch viele Bürger, doch Schimpfen allein füllt die Kassen nicht. Denn auch die AfD sieht ein, dass das Land einen Flughafen braucht.

Gauland brachte als ehemaliger Chef der hessischen Staatskanzlei und jahrzehntelanges CDU-Mitglied das seriöse Auftreten mit, um die auch in Brandenburg vorhandenen rechtsradikalen Mitglieder und Strömungen in der Partei auszugleichen. Und mit seiner Kritik an der deutschen Russland-Politik (er ist gegen Sanktionen und für mehr Verständnis für Putin) hat er zwar einen Dauer-Konflikt mit Parteichef Bernd Lucke, aber auch einen beachtlichen Teil der Deutschen auf seiner Seite. Nun muss die AfD Brandenburg, die noch nicht mal eine eigene Geschäftsstelle hat, sehr schnell sehr professionell werden. "Wir müssen viel lernen", sagte Gauland am Wahlabend.

Die Linke wollte beweisen, dass sie nicht automatisch Wählerstimmen verliert, wenn sie mal mitregiert. Daran ist sie dramatisch gescheitert und um acht Prozent eingebrochen. Es scheint ein Muster zu sein: Wie in Thüringen die SPD hat auch in Brandenburg der kleinere Regierungspartner deutlich verloren, während die Partei, die den Ministerpräsidenten stellt, mehr oder weniger stabil blieb. Das lässt sich als Effekt der Personalisierung deuten: Wer die Regierung gut findet, wählt den Regierungschef. Dietmar Woidke kennen immerhin 81 Prozent der Brandenburger, seinen Stellvertreter Christian Görke nur 39 Prozent.