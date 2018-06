Ich bin ein bisschen zu früh im Bundestag. Während ich auf der Pressetribüne Platz nehme, wundere ich mich, dass dort noch so viele Sitze leer sind. Bald geht es los mit der parlamentarischen Fragestunde – dem Zeitpunkt in der Bundestagswoche, in dem die Abgeordneten Fragen an die deutsche Bundesregierung richten können. Die wenigen Journalisten stehen auf und gehen.



Seltsam, denke ich mir.

Vor allem, weil die erste Person, die zu Wort kommt, Maria Böhmer ist und ich schnell begreife, dass sie zur deutschen Regierung gehört. Sie hält eine kurze Rede, dann fragt sie ein Abgeordneter der Opposition etwas zum Journalismus in der Ukraine. Böhmer, Staatsministerin im Auswärtigen Amt und damit die Stellvertreterin von Außenminister Frank-Walter Steinmeier, antwortet, die Konversation plätschert gediegen hin und her. Das war’s.



So geht es eine Stunde lang weiter, von den einfachen Abgeordneten scheint niemand die ganze Zeit am Platz zu sitzen. Alle laufen rein und raus und am Ende des Saals unterhalten sie sich – und wirken dabei wie gelangweilte Studenten in einer Uni-Vorlesung.



Das ist also die deutsche Fragestunde. Sie hat mich sehr überrascht.

Ich bin Gastjournalistin aus Kanada und lebe gerade für zwei Monate in Deutschland. Früher habe ich aus unserem kanadischen Parlament berichtet, das ähnlich arbeitet wie das britische Parlament. Unsere Fragestunde, Question Period genannt, läuft genauso ab wie die des Londoner Unterhauses. Während in Deutschland die Abgeordneten und Journalisten gehen, bevor die parlamentarische Fragestunde beginnt, wird es dann bei uns in Kanada erst richtig voll. Die Minister kommen und der Premierminister auch, wenn er denn in der Stadt ist. Dann werden die Regierungsvertreter von den Abgeordneten mit Fragen gelöchert.



Die kanadische Opposition will vor allem in die Abendnachrichten

Aber diese Fragen werden nicht vorher bei der Regierung eingereicht, wie das in Deutschland der Fall ist. In der kanadischen Fragestunde geht es daher meistens um das Thema, das die Öffentlichkeit an diesem Tag am meisten beschäftigt. Die Anführer der Opposition versuchen, den Regierenden sehr schwierige Fragen zu stellen – wenn der Premierminister da ist, muss natürlich er sehr oft Rede und Antwort stehen und nicht seine Minister. Natürlich wird er von seinen Leuten vorbereitet, auch die Minister überlegen, was wohl Thema in der Fragestunde sein könnte. Aber am Ende können sie nur spekulieren. Die Regierung kann von den Abgeordneten immer wieder überrascht werden.

Soweit ich das verstanden habe, wollen die deutschen Abgeordneten vor allem Auskünfte von der Bundesregierung. In Kanada habe ich inzwischen den Eindruck, dass es vor allem darum geht, sich politisch zu profilieren, also mit der eigenen Frage in den Abendnachrichten zu landen. Und so sind auch die Fragen oft sehr dramatisch formuliert: "Warum kümmert sich der Minister nicht um die Gesundheit der Kinder in Gaza?" Mir persönlich ist das oft zu dick aufgetragen. Aber es passiert häufig in unserer Fragestunde.

Wie ich gehört habe, diskutieren die Abgeordneten in Deutschland gerade darüber, wie sie ihre Fragestunde interessanter machen können. So soll Angela Merkel öfter Rede und Antwort stehen. Ich finde das eine gute Idee, denn die deutsche Fragestunde sollte definitiv lebhafter werden. Und ich finde es gut, wenn Minister oder die Kanzlerin persönlich ihre Entscheidungen verteidigen müssen und nicht nur ihre Vertreter, wie es in Deutschland meistens der Fall ist. Aber als Journalistin aus einem Land, das das britische System kopiert hat, warne ich: Macht uns nicht alles nach!