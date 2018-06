Die Bundeswehr hat nicht nur einen Mangel an Kindertagesstätten. Was in den vergangenen Tagen zu hören war über den miserablen Zustand ihrer Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Raketenabwehrsysteme, U-Boote und Schützenpanzer hat reichlich Häme und Spott geerntet – und es hat blankes Entsetzen ausgelöst.

Um es in einem Satz zu sagen: Die Bundeswehr wäre derzeit nicht in der Lage, im Ernstfall ihre Verpflichtungen gegenüber der Nato zu erfüllen. Sie ist in weit schlimmerem Zustand als im Jahre 1962. Damals brachte ihn der spätere Bundespresse-Chef Conrad Ahlers in der Schlagzeile eines Spiegel-Berichts auf die bündige Formel: "Bedingt abwehrbereit".

"Wir kommen an einem Kreuzweg zusammen zwischen Krieg und Frieden, zwischen Chaos und Integration, zwischen Furcht und Hoffnung" – so charakterisierte der amerikanische Präsident Barack Obama vergangene Woche vor der UN-Versammlung die Weltlage. Krisen, Kriege und Konflikte wirken aus dem östlichen Europa und aus dem Mittleren Osten auf uns ein; auch die Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum lassen uns nicht unberührt. Und in einer so kritischen Phase muss die Bundesrepublik Deutschland zurückstehen – nicht aus Vernunftgründen nach reiflicher Abwägung, sondern aus schierem Unvermögen?

Mit Mühe und Not lassen sich die gegenwärtig 17 Einsätze der Bundeswehr bewerkstelligen. An neue Missionen ist kaum zu denken: weder im Baltikum noch in der Levante, in Zentralafrika nicht und auch nicht im Rahmen von UN-Friedensmissionen. Selbst humanitäre Einsätze scheinen gefährdet. Was, wenn die versprochenen Evakuierungsflüge von Ebola-Kranken wegen Maschinenschäden unterbleiben oder unterbrochen werden müssen?



Das Ausrüstungsdesaster lässt sich an erschreckenden Zahlen ablesen. Von den 56 Transall-Transportflugzeugen sind nur 21 voll einsatzbereit, von 89 Kampfflugzeugen des Typs Tornado ganze 36, von den 13 Patriot-Raketenabwehrsystemen gerade einmal 7, von 180 "Boxer"-Radpanzern bloß noch 110, von 31 "Tiger"-Kampfhubschraubern 10, von 33 Transporthubschraubern 8, von den 43 Hubschraubern der Marine knappe 10 Prozent. Von 254 Flugzeugen, so heißt es, fliegen 150 nicht.

Und die einsatzbereiten Geräte, oft nur durch Ausschlachten gleicher Modelle funktionsfähig gehalten, sind mehr als anfällig. Die Bundesverteidigungsministerin hat dies bei ihrem Besuch in Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im nördlichen Iran, auf höchst beschämende Weise am eigenen Leib erfahren: Die Sturmgewehre und Panzerfäuste, die sie den Kurden zum Kampf gegen die IS-Terroristen übergeben wollte, waren in Deutschland hängen geblieben, die dazugehörigen Ausbilder in Bulgarien – wegen Maschinenschäden der Transalls. Besser wäre es gewesen, man hätte gleich bei den Russen einige Großraum-Lufttransporter vom Typ Antonow angemietet.

Ursula von der Leyen, die noch kein Jahr im Bendlerblock residiert, ist die Misere nicht anzulasten. Im Rüstungssektor haben die Vorgänger ihr einen Saustall hinterlassen – aber sie muss ihn, zusammen mit ihrer neuen Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder,nunausmisten. Dazu steht sie umso mehr in der Pflicht, seit sie zu Beginn dieses Jahres auf der Münchner Sicherheitskonferenz in voll tönenden Worten die Übernahme größerer weltpolitischer Verantwortung durch die Bundesrepublik anmahnte und ankündigte.



"Wenn wir über die Mittel und Fähigkeiten verfügen", sagte sie damals, "dann haben wir auch die Verantwortung, uns zu engagieren … Gleichgültigkeit ist für ein Land wie Deutschland keine Option, weder aus sicherheitspolitischer noch aus humanitärer Sicht."

Jetzt muss sich die Ministerin um die Mittel und Fähigkeiten kümmern. Dabei geht es nicht einmal in erster Linie um eine Erhöhung des Wehr-Etats, jedenfalls solange nicht, wie das Verteidigungsministerium in manchen Jahren zwischen ein und zwei Milliarden Euro an den Finanzminister zurückgibt, weil es die bewilligten Mittel nicht zweckdienlich einzusetzen weiß. Vielmehr geht es darum, den Rüstungssektor des Ministeriums ins Lot zu bringen. Ebenso wichtig wäre es freilich, die Ministerin würde ernst machen mit ihrer in München verkündeten Einsicht, dass die Europäer, wenn sie ein ernsthafter sicherheitspolitischer Partner bleiben wollen, endlich gemeinsam planen und handeln müssen.



Die Lage ist mehr als misslich. Der Satz aus ihrer Münchner Rede hat einen ganz neuen Sinn gewonnen: "Daher ist Abwarten keine Option."