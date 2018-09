Mit Blick auf die Stimmenverluste der NPD in Sachsen hat sich der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Thomas Strobl, für ein Ende des laufenden NPD-Verbotsverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. "Die NPD schneidet schlechter ab als beim letzten Mal", sagte Strobl, der auch CDU-Bundesvize und CDU-Landeschef in Baden-Württemberg ist, der Leipziger Volkszeitung. Das sei eine erfreuliche Entwicklung, "die mich eher zu dem Ergebnis kommen lässt, dass man die NPD politisch bekämpft und nicht vor dem Verfassungsgericht".

Mit Blick auf das starke Abschneiden der Alternative für Deutschland (AfD) sagte Strobl, dass eine Koalition mit der Partei von Bernd Lucke keine Option sei. "Die AfD passt nicht zum Exportland Deutschland und sie passt auch nicht zur Europapartei CDU. Deswegen kommt eine Koalition mit dieser Partei für die CDU nicht infrage." Die Zeichen in Sachsen stünden vielmehr wieder auf einer Großen Koalition.

Ein erster Anlauf für ein Verbot der rechtsextremen Partei war 2003 gescheitert, weil der Verfassungsschutz damals auch in der NPD-Spitze Informanten hatte. Im Dezember 2013 reichte der Bundesrat nach langer Vorbereitung einen neuen Antrag in Karlsruhe ein. Bundesregierung und Bundestag schlossen sich nicht an.