Der Bundeswehr machen neue technische Mängel zu schaffen. An ihren "Eurofighter"-Kampfjets wurden bei Qualitätskontrollen am hinteren Rumpf "Herstellungsfehler an einer großen Anzahl von Bohrungen" festgestellt, wie die Bundeswehr am Dienstag auf ihrer Internetseite mitteilte. BAE Systems habe die Bohrungen unzureichend entgratet.



Aus Sicherheitsgründen halbierte der Hersteller die freigegebene Lebensdauer pauschal von 3.000 auf 1.500 Flugstunden, da die genauen Auswirkungen auf das Bauteil noch nicht absehbar seien. Der Fertigungsmangel an den Bohrungen hat laut Hersteller keine Auswirkungen auf die Flugsicherheit und die Einsatzfähigkeit, wie die Bundeswehr berichtete. Der Ausbildungs- und Einsatzflugbetrieb sei sichergestellt, hieß es.

Die Bundeswehr will nun "zur Vermeidung von Nachteilen und zur Wahrung von Ansprüchen" infolge dieser "Minderleistung" dem Hersteller vorerst keine weiteren Jets mehr abnehmen. Der sogenannte Buchbestand an "Eurofighter"-Kampfjets liegt bei 109. Im Zuge der Berichte über die Ausrüstungsmisere wurde aber vergangene Woche bekannt, dass davon zurzeit theoretisch 74 verfügbar, aber nur 42 einsatzbereit sind.

Probleme meldete die Bundeswehr zuvor bereits bei den Hubschraubern der Marine, von denen ein Großteil nicht einsatzfähig ist. Auch bei den Panzern gibt es erhebliche Ausfälle. Ein Transportflugzeug vom Typ Transall blieb wegen eines technischen Defekts auf Cran Canaria liegen.