Am Ende tut Christine Lieberknecht (CDU) wieder das, was sie im Wahlkampf schon seit Wochen tut. Sie wirft Heike Taubert (SPD), die bisher in ihrem Kabinett Sozialministern war, zwar einen etwas skeptischen Blick zu, doch dann wiederholt sie unverdrossen, selbstverständlich sei eine Fortsetzung der schwarz-roten Koalition in Thüringen nicht nur denkbar, sondern auch sinnvoll und wünschenswert.

Was soll die Ministerpräsidentin von Thüringen auch anderes sagen? Sie hat ja keine Wahl. Für ein Bündnis mit den Grünen wird es nach der Landtagswahl am kommenden Sonntag aller Voraussicht nach nicht reichen, eine Koalition mit der Alternative für Deutschland (AfD) will sie nicht, und die Linke kommt schon gar nicht in Frage. Die FDP wiederum macht Wahlkampf mit dem Slogan "Wir sind dann mal weg", woran es eigentlich auch keine Zweifel gibt. Wenn die CDU also weitermachen will, braucht sie die SPD.



Christine Lieberknecht und SPD-Vize Heike Taubert stehen am Montagabend in der Sendung Fakt ist...! nebeneinander. Der MDR hat zum Schlagabtausch der Spitzenkandidaten aller fünf im Landtag vertretenen Parteien geladen. Es wird dann aber doch nur ein Scharmützelchen. Das hat zum einen mit dem Konzept der Sendung zu tun. Denn die Gäste sind zum jeweils selben Thema der Reihe nach dran, ein direkter Wortwechsel ist kaum möglich. Es liegt aber auch daran, dass hier offenbar niemand als allzu aggressiv wahrgenommen werden möchte. Stattdessen geben sich alle ganz viel Mühe, seriös und sachlich aufzutreten.

Sogar Linken-Spitzenkandidat Bodo Ramelow, der sich derzeit anschickt, der erste linke Ministerpräsident in Deutschland zu werden, schaltet nur bedingt auf Angriff. Seine Duzfreundin Lieberknecht attackiert er bestenfalls indirekt. Gleich zu Beginn der Sendung hatte die es geschafft, der Frage, was der AfD-Erfolg in Sachsen für Thüringen bedeute, vollständig auszuweichen. Das sei wohl so, weil sie sonst fürchten müsse, ihr Fraktionschef Mike Mohring behaupte am nächsten Tag wieder das Gegenteil, stichelt Ramelow.

Aber als Lieberknecht mit hochgerecktem Daumen die wirtschaftlichen Erfolge ihrer Regierung aufzählt und Thüringen "auf der Überholspur" sieht, stimmt Ramelow partiell sogar zu. Er erkenne die Erfolge an und wolle da gar nichts kleinreden, sagt er. Vor allem aber will er wohl niemanden verschrecken. Nicht alles anders machen, nur vieles besser – das ist das Motto, mit dem Ramelow die Staatskanzlei erobern will.



Deswegen, betont er, solle es mit ihm auch keineswegs eine sozialistische Kehrtwende in der Bildungspolitik geben, obwohl die CDU sich große Mühe gebe, das so darzustellen. Keineswegs wolle er das gegliederte Schulsystem abschaffen. Stattdessen will er hier ebenfalls "den eingeschlagenen Weg weitergehen", und betont lediglich, dass man sich im "Mutterland der Reformpädagogik" der ein oder anderen Weiterentwicklung doch nicht verschließen dürfe.



Streit um Noten und Schreibschrift

Die Schulpolitik ist fast das einzige Thema, bei dem es im Thüringer Wahlkampf so richtig emotional wird. Doch weil sich alle Parteien einig sind, dass man mehr Lehrer braucht, konzentriert sich die Debatte dann meist auf so wichtige Punkte wie die Bedeutung von Noten oder dem Erlernen der Schreibschrift. Beides wolle Rot-Rot abschaffen, behauptet die CDU. Das linke Lager bestreitet das.



In diesem Zusammenhang kann dann immerhin auch FDP-Spitzenkandidat Uwe Barth mal einen Treffer landen: Er weist daraufhin, dass CDU und SPD schließlich gemeinsam beschlossen hätten, den Schulen bis Klasse acht freizustellen, ob sie Noten geben wollen. Nur die FDP habe dagegen gestimmt. Barth ist denn auch der einzige, der mal so richtig dramatisch wird. Die SPD wolle mit Linksextremisten zusammenarbeiten, die einen Systemwechsel planten, behauptet er. "Wer noch einen Tropfen bürgerliches Blut in sich hat, muss Rot-Rot verhindern."