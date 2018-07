Nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz haben sich bisher rund 3.000 Europäer der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) und ihren Verbündeten angeschlossen. Das sagte Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen. Gerade in den vergangenen Wochen seien vermehrt Menschen über die Türkei in den Irak und nach Syrien ausgereist, die meisten von ihnen unter 30 Jahre alt.



Auch aus Deutschland seien inzwischen mehr als die bisher angenommenen 400 Dschihadisten in die Kampfgebiete ausgereist. Laut Maaßen sind mindestens 125 Extremisten nach Deutschland zurückgekommen, 25 davon seien nachweislich in Kampfaktionen verwickelt gewesen.



Der IS stelle eine zunehmende Gefahr für Deutschland und Europa dar. "Je stärker der Westen involviert sein wird im Irak und in Syrien, desto stärker wird auch die abstrakte Gefahr wachsen", sagte Maaßen. Der IS bekenne sich anders als noch vor einigen Monaten inzwischen zu einem globalen Dschihad. Seine Ziele seien nicht mehr nur auf Syrien und den Irak begrenzt. Deutschland stehe längst im Fadenkreuz der Gruppe.



Sorge bereitet dem Verfassungsschutz laut Maaßen, dass die Personen meist radikalisiert und an Waffen geschult seien. Zudem gelten sie als gut vernetzt. Sie scheuten auch nicht davor zurück, in Deutschland Straftaten zu begehen, sagte Maaßen.



40 Deutsche in Syrien getötet

Neuen Auswertungen zufolge sind 61 Prozent der aus der Bundesrepublik in den Krieg ziehenden Männer und Frauen deutsche Staatsbürger. Rund 24 Prozent besäßen eine zweite oder dritte Staatsangehörigkeit, sagte Maaßen. 40 von ihnen kamen in Syrien ums Leben. Der Verfassungsschutz-Präsident warnte zugleich, die Kämpfer aus dem Westen müssten wegen der offenen Grenzen in Europa nicht unbedingt in ihr Herkunftsland zurückkehren. Dies erfordere eine besondere Aufmerksamkeit und Zusammenarbeit der Behörden.

Der Nahost-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Guido Steinberg, vermutet, dass IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi Europa angreifen will. Dazu werde er wohl die große Zahl europäischer Kämpfer und die Strukturen in Europa nutzen wollen.