Die Sommerpause ist vorbei, der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Thema NSA tagt wieder. Es ist ein historisches Datum, an dem sich der Ausschuss nun wieder traf: Vor dreizehn Jahren starben bei den Attentaten in den USA viele Menschen und seit diesem 11. September wurde die Überwachung durch die NSA und andere Geheimdienste weltweit massiv ausgebaut. Daher sollte ursprünglich auch die Sitzung des Ausschusses, der das Ausmaß dieser Überwachung untersucht, an diesem Tag ein wenig Größe haben.

Vor allem die Opposition hatte auf Edward Snowden als Zeugen gehofft. Aber daraus wurde nichts. Die Regierungskoalition im Ausschuss und die Opposition konnten sich nicht darüber einigen, wie, wo, wann und ob überhaupt der wohl wichtigste Zeuge in diesem Prozess befragt werden soll.

Dann solle doch wenigstens Glenn Greenwald an diesem 11. September kommen, hieß es. Also wurde der Journalist, mit dem Snowden zusammenarbeitet und der alle Dokumente kennt, gefragt, ob er per Video aussagen wolle. Doch Greenwald wollte nicht. Er hält den ganzen Ausschuss für "leere Symbolik", wie er ihm per E-Mail mitteilte. Mit dem Gehampel um eine Befragung Snowdens hätten die deutschen Politiker gezeigt, dass es ihnen wichtiger sei, die USA nicht zu verärgern, als wirklich etwas aufzuklären, findet Greenwald. An diesem "Ritual" wolle er nicht mitwirken.

Der Ausschuss nahm es leicht indigniert zur Kenntnis. Und tat etwas, mit dem er die letzte Chance auf etwas Größe an diesem Tag verspielte: Er tagte im Geheimen.

Am heutigen 11. September trat eine für das Verständnis der gesamten Spionageaffäre wichtige Person im Europa-Saal des Paul-Löbe-Hauses auf: Klaus-Dieter Fritsche, seit 2014 Staatssekretär im Bundeskanzleramt und von 2005 bis 2009 dort Geheimdienstkoordinator. Er weiß viel darüber, wie die NSA in Deutschland spionierte und wie deutsche Dienste ihr dabei halfen. Doch Fritsche kam nicht als Zeuge, er kam als "Gast". Und öffentlich war dieses Gespräch mit dem Staatssekretär auch nicht, Presse und Zuschauer waren ausgeschlossen.

Untersuchungsausschüsse des Bundestags sollen eine Waffe der Demokratie sein, sagt der Bundestag. Sie arbeiten daher mit den gleichen Befugnissen wie Gerichte. Sie können Zeugen vorladen, zur Not mit Gewalt, sie können Akten und Aussagen erzwingen, und sie können Vorgeladene unter Eid stellen und damit eine Falschaussage zur Straftat machen. Fritsche aber war kein Zeuge. Was er erzählte, war keine Aussage vor einem Gericht, es war lediglich ein freundliches Gespräch auf freiwilliger Basis. Warum? Die Mehrheit im Ausschuss habe das so beschlossen, sagt die Opposition. Sie findet das deprimierend, kann aber nichts dagegen tun.

"Gäste" statt Zeugen

Bei der zweiten Person, die am Donnerstag auftrat, wählte man sogar eine noch stärker verschlossene Variante. Denn es war noch ein Gast eingeladen, auch wenn er nicht auf der offiziellen Tagesordnung stand: Generalbundesanwalt Harald Range.

Range sollte erzählen, wie er denn mit seinen Ermittlungen gegen die hier tätigen Spione vorankommt, was er wegen des abgehörten Handys der Bundeskanzlerin unternimmt und was sich bei der Ermittlung gegen den BND-Doppelagenten Markus R. ergeben hat. Es sind Fragen, die die Öffentlichkeit sicher interessieren. Da es dabei aber um laufende Ermittlungsverfahren geht, redete Range nur mit den Obleuten des Untersuchungsausschusses. Also mit dem kleinstmöglichen Kreis. Viel sagten die Obleute anschließend nicht darüber.

Ein Untersuchungsausschuss muss stets abwägen, was er im Geheimen besprechen will und was öffentlich. Im ersten Fall erfährt er vielleicht mehr und kann sich ein besseres Urteil bilden. Im zweiten Fall arbeitet er transparenter und hilft damit den Wählern, sich auf Basis der Fakten selbst ein Urteil zu bilden. Der 1. Untersuchungsausschuss, wie er offiziell heißt, hat sich für den geheimen Weg entschieden. Die Ausschussmitglieder sind selbst entsetzt über das Ausmaß an Spionage, dessen sie gewahr werden. Doch reicht das nicht, um einen parteiübergreifenden Konsens zu finden, letztlich wird dann doch immer entlang der üblichen Linien gestritten: Schwarz gegen Rot gegen Grün. Alle gegen alle.