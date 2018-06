Am Dienstag stellte die Thüringer SPD ihr 100-Tage-Programm vor, nun zog die Linkspartei nach. Dabei zeigen sich deutliche Parallelen zwischen der Partei der derzeitigen Sozialministerin Heike Taubert und der ebenfalls sozial orientierten Linkspartei. Sollte eine Regierung aus SPD, Linken und den Grünen zustande kommen, ist demnach unter anderem eine Entlastung der Eltern von Kita-Gebühren zu erwarten.

Die SPD von Spitzenkandidatin Taubert, die Linkspartei von Bodo Ramelow und die Grünen von Anja Siegesmund sind sich darin einig, für ein Jahr die Gebühren abzuschaffen. Weiterhin herrscht ein Dreier-Konsens, die Kommunalfinanzen zu reformieren, um vor allem armen Gemeinden mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Dafür soll unter anderem das Landeserziehungsgeld wegfallen. SPD und Linke haben gleichermaßen ein Bildungsfreistellungsgesetz im Programm, das – fast wortgleich – den Arbeitnehmern fünf bezahlte Weiterbildungstage garantieren soll. Die SPD schreibt, sie werde es in den Landtag einbringen, Ramelow sekundiert, die Linke werde es verabschieden.

Alle drei Parteien bekennen sich auch zur Notwendigkeit einer Gemeinde- und Gebietsreform. Die Linke will sie bis 2018 in Gang gesetzt haben. Die CDU ist entschieden gegen eine solche Reform, sie spare nichts, erläuterte Fraktionschef Mike Mohring. Alle drei Parteien haben sich dazu bekannt, mehr Lehrer einzustellen – SPD und Linke etwa in derselben Größenordnung.



Darüber hinaus macht sich die SPD für eine Mietpreisbremse in einzelnen Städten stark. Der ehemalige Gewerkschafter Ramelow will Tariftreue und Mindestlohn landesgesetzlich verankern. Die Linke plant einen Kassensturz in den ersten 100 Tagen, die SPD spricht allgemein von solidem Haushalten ohne Neuverschuldung. Für Zahlungen an Parlamentarier und politische Beamte sichern alle mehr Transparenz zu – eine Folge der jüngsten Auffälligkeiten in Staatskanzlei und Wirtschaftsministerium. Alle bekennen sich zudem zum verstärkten Kampf gegen Rechtsextremismus. Die SPD plant, die Zuständigkeiten für die Energiepolitik zu straffen sowie in Schulen und Sportstätten zu investieren – Taubert ist seit Jahren in der Führung des Landessportbundes aktiv. Bei den Linken findet sich dazu zumindest im 100-Tage-Programm nichts.

Ramelow zeigte sich kompromissbereit, was die Zukunft des Landesverfassungsschutzes betrifft. Das solle kein Stolperstein für die von ihm angestrebte rot-rot-grüne Koalition sein, sagte Ramelow. Die Linke strebte bisher an, den Verfassungsschutz abzuschaffen. Die Behörde hatte unter anderem in der Beobachtung der Terrorgruppe NSU versagt. Ramelow erläutete nun, seine Partei akzeptiere, dass er unter das Dach des Innenministeriums komme. So hatte es die regierende Koalition aus SPD und CDU beschlossen.

Die Grünen planen nach Angaben aus der Fraktion, vor der Wahl kein 100-Tage-Programm mehr zu veröffentlichen.



Die Übereinstimmung des Linken-Programms mit dem der Sozialdemokraten ist bereits in deren Landesgeschäftsstelle aufgefallen. SPD-Landesgeschäftsführer René Lindenberg sagte ZEIT ONLINE, das Programm sei in Teilen "durchaus abgekupfert", die Linke habe sich bei der SPD "gut eingelesen und viel eins zu eins übernommen". Das spreche für die politischen Inhalte der SPD.

SPD, Linke und Grüne haben sich alle für einen Politikwechsel ausgesprochen und streben nach der Ablösung der CDU an der Regierungsspitze. In Umfragen erreichen sie die für eine gemeinsame Regierung notwendige Mehrheit. Erstmals könnte mit Bodo Ramelow ein Linkspolitiker Ministerpräsident werden. Die SPD ist grundsätzlich bereit, als Juniorpartner zu regieren.

Voraussetzung ist, dass die Grünen wieder im Landtag sind. Sie stehen allerdings exakt an der Fünfprozenthürde, was ihren Wiedereinzug in das Parlament noch nicht sicher macht.