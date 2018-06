Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will laut der Süddeutschen Zeitung die Schuldenbremse für die Länder lockern. In den Verhandlungen über eine Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern habe Schäuble vorgeschlagen, dass die Länder auch nach 2020 weiter Kredite aufnehmen dürften. Die Zeitung beruft sich dabei auf Verhandlungsunterlagen.

Nach den aktuellen Vorgaben der Verfassung sind den Ländern von 2020 an weitere Schulden verboten. Im Jahr 2009 war das Grundgesetz entsprechend überarbeitet worden. Für den Bund gilt die Schuldenbremse schon ab 2016, jedoch soll er in engen Grenzen weiter Kredite aufnehmen können. Erlaubt sind 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.

"Der Bund bietet an, den Ländern einen Teil seines Kreditfinanzierungsspielraums zur Verfügung zu stellen", zitiert die Zeitung aus einer Verhandlungsunterlage. Schäuble habe das Thema in den Gesprächen mit den Ländern schon angesprochen. Diskutiert worden sei, dass der Bund nur noch Kredite in Höhe von 0,2 Prozent aufnehmen dürfe, während den Ländern 0,15 Prozent zur Verfügung stünden. Die Höhe der möglichen Gesamtverschuldung des Staates bliebe demnach gleich.

Neue Abstimmungsregeln im Stabilitätsrat

Schäubles Angebot sei jedoch an harte Bedingungen geknüpft, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Er wolle den 2010 etablierten Stabilitätsrat, in dem Bund und Länder vertreten sind, in eine echte Kontrollbehörde umwandeln. Diese soll bei Verstößen gegen die Schuldenbremse Sanktionen aussprechen und durchsetzen können. Damit die Sanktionen auch Eindruck hinterlassen, solle das Gremium das Recht erhalten, gegen einen Haushalt mit zu hoher Neuverschuldung vor dem Verfassungsgericht klagen zu dürfen.



Damit es überhaupt zu Sanktionen oder zu einer Klage kommen kann, will Schäuble nach den Informationen der Zeitung zudem die Abstimmungsregeln im Stabilitätsrat ändern. Derzeit können Beschlüsse nur gefasst werden, wenn Schäuble zwei Drittel seiner Länderkollegen an seiner Seite hat. Künftig könnte eine einfache Mehrheit ausreichend sein. Schon jetzt darf das betroffene Land nicht mit abstimmen.

Die Länder haben diese Vorschläge bislang immer heftig zurückgewiesen, weil sie fürchten, dass dadurch ihre grundgesetzlich zugesicherte Unabhängigkeit in Haushaltsfragen in Zweifel gezogen würde.