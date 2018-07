Die SPD hat die Landtagswahl in Brandenburg deutlich gewonnen und kann zwischen der CDU und der Linken als Koalitionspartner wählen. Die Sozialdemokraten erhielten nach vorläufigem Endergebnis 31,9 Prozent der Stimmen (minus 1,1 Punkte) und somit 30 Sitze im Brandenburger Landtag. "Ich habe beiden heute schon Sondierungsgespräche angeboten. Meine Einladung steht", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke.



"Rot-Rot hat sich überlebt", sagte der Spitzenkandidat der CDU, Michael Schierack. Seine Partei erhielt 23 Prozent der Stimmen (plus 3,2), überholte die Linken und wurde zweitstärkste Kraft. 21 Unionspolitiker werden im Landtag sitzen.



Die Linke erhielt 18,6 Prozent der Stimmen (minus 8,6) und somit 17 Sitze. "Ich bin der Auffassung, dass Rot-Rot eine gute Arbeit geleistet hat", sagte der Linken-Politiker und Justizminister von Brandenburg, Helmuth Markov (Linke). "Der Wähler hat es offenbar anders gesehen."

AfD zieht erstmals in Landtag ein

Erstmals in den Brandenburger Landtag zieht die Alternative für Deutschland (AfD) ein. Sie erhielt 12,2 Prozent der Stimmen (11 Sitze). "Wir sind die Kraft, die die politische Landschaft erneuert", sagte Parteichef Bernd Lucke. Die AfD stehe für die Anliegen der Bürger, die sich nicht mehr von den Altparteien vertreten sähen.

Die Grünen haben 6,2 Prozent der Stimmen (plus 0,5) erhalten, was 6 Sitzen entspricht. Auch die Freien Wähler ziehen in den Brandenburger Landtag ein. Zwar scheiterten sie an der Fünfprozenthürde – der Direktkandidat der Partei im Wahlkreis Teltow-Fläming III, Christoph Schulze, erhielt jedoch mit 27 Prozent die meisten Erststimmen. Das Landeswahlgesetz sieht vor, dass die Bürgerbewegung BVB/Freie Wähler entsprechend ihres Anteils an Zweitstimmen (2,7 Prozent) insgesamt drei Sitze erhält.

Debakel für die FDP

Die FDP erlebte ein weiteres Debakel. Die Liberalen erhielten 1,5 Prozent der Stimmen (minus 5,7). Sie müssen so erneut ein Landesparlament verlassen. "Es war für uns spürbar, dass es schwer werden wird in Brandenburg. Das ist für uns kein einfaches Pflaster", sagte FDP-Chef Christian Lindner.

47,9 Prozent der wahlberechtigten Brandenburger gaben ihre Stimme ab. Das sind deutlich weniger als während der Landtagswahl 2009. Damals stimmten 67,0 Prozent ab.