Auf dem Frankfurter Flughafen sind drei Deutsche wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Das bestätigte die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Den Männern wird vorgeworfen, Mitglieder der radikalislamischen Al-Shabaab-Miliz zu sein, die vor allem im ostafrikanischen Somalia aktiv ist, und an einer "schweren staatsgefährdenden Gewalttat" beteiligt gewesen zu sein. Sie wurden am Samstag unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus Kenia von Beamten des Bundeskriminalamts in Gewahrsam genommen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.



Es handelt sich demnach um drei deutsche Staatsbürger im Alter zwischen 23 und 28 Jahren. Die Wohnung eines weiteren Beschuldigten wurde durchsucht. Die Festgenommenen sollen in den Jahren 2012 und 2013 nach Somalia gereist und dort in einem Trainingslager der islamistischen Miliz ausgebildet worden sein. Im Anschluss sollen sie sich laut Generalbundesanwaltschaft dem bewaffneten Kampf der Al-Shabaab angeschlossen haben. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Deutschland gibt es nicht.



Die Al-Shabaab-Miliz steht dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahe. In der Vergangenheit haben die Terroristen zahlreiche Anschläge in Somalia verübt. Ziel ist es, im Süden des Landes einen islamischen Staat zu errichten. Erst vor wenigen Tagen wurde ihr Anführer bei einem Luftangriff der USA getötet. Die Miliz drohte mit Vergeltung. Die somalische Regierung hatte daraufhin die Sicherheitskräfte im ganzen Land wegen drohender Vergeltungsaktionen in höchste Alarmbereitschaft gesetzt.