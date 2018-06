Es soll sogar gelacht worden sein. Was bei den allermeisten Begegnungen nicht mal eine Randnotiz wäre, ist für die ersten Sondierungsgespräche zwischen Linken, Sozialdemokraten und Grünen alles andere als nebensächlich. Am Donnerstagabend hatten sich die Sondierungsteams der drei Parteien in den Saal eines Hotels in Erfurt zurückgezogen, um in einer ersten Runde auszuloten, ob es genügend Schnittmengen zwischen ihnen für die Bildung der ersten rot-rot-grünen Koalition in Deutschland gibt. Inhaltlich gilt das unter Anhängern aller drei Parteien eigentlich als ausgemacht. Viel kontroverser wird die Frage diskutiert, ob sich das Personal von Linke, SPD und Grünen menschlich nahe genug ist, um in Thüringen mit der Mehrheit von nur einer Stimme im Thüringer Landtag zu regieren.

Umso brisanter ist diese Frage, weil in Thüringen im Jahr 2009 Sondierungsgespräche über die Bildung einer Regierungskoalition links der CDU maßgeblich an den persönlichen Befindlichkeiten der Sondierenden gescheitert waren – mit dem Ergebnis, dass die SPD ein Bündnis mit der CDU einging. Nach dem Ausgang der Landtagswahl am vergangenen Sonntag stehen die Sozialdemokraten im Freistaat nun erneut vor der Frage, ob sie mit der Union koalieren oder ein Mitte-Links-Bündnis eingehen sollen. Beide Modelle würden im Parlament in Erfurt nur die hauchdünne Mehrheit von einer einzigen Stimme haben – was die klimatischen Fragen umso wichtiger macht.

Nach den ersten Gesprächen geben sich die Verhandlungsführer der drei Parteien nun jedenfalls optimistisch, eine gemeinsame Gesprächs- und Arbeitsebene gefunden zu haben. Die erste Runde sei "sehr positiv, sehr konstruktiv, sehr optimistisch" verlaufen, sagt die Vorsitzende der Thüringer Linken, Susanne Hennig-Wellsow, als sie gemeinsam mit dem Landessprecher der Grünen, Dieter Lauinger, und dem designierten Vorsitzenden der Landes-SPD, Andreas Bausewein, vor die Kameras tritt. "Und ich bleibe für die Linke optimistisch, dass wir zu einem Regierungswechsel in Thüringen kommen."

Lauinger und Bausewein äußern sich beide fast wortgleich. Der Grüne nennt die Gespräche zudem "einen guten Anfang", der SPD-Mann spricht von einer "angenehmen Atmosphäre". Es sei sogar gelungen, den selbstgesetzten Zeitplan des Abends einzuhalten, sagt Bausewein. Etwa eineinhalb Stunden hatten die Sondierungsteams im 17. Stock des Hotels zusammengesessen. Als der designierte Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag, Matthias Hey, das Hotel verlässt, reckt er sogar den Daumen in die Höhe. Außer Hennig-Wellsow, Bausewein und Lauinger, darauf haben sich die Parteien verständigt, soll an diesem Abend niemand offiziell sprechen. Dass es Dissonanzen in den ersten Gesprächen gegeben hätte, davon allerdings dringt auch inoffiziell nichts nach außen.

Kommenden Dienstag trifft sich die Gruppe erneut

Stattdessen lassen die Pläne für den weiteren Fortgang der Sondierungen von Linken, SPD und Grünen erahnen, wie intensiv vor allem die Linken an der Bildung einer rot-rot-grünen Koalition in Thüringen arbeiten. Am kommenden Dienstag soll die sich Gruppe wieder treffen und als erstes über die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit sprechen. Was darunter genau zu verstehen ist, dass wollen weder Hennig-Wellsow noch Bausewein oder Lauinger am Donnerstag näher umreißen. Klar ist aber, dass die Behandlung dieses Themas und seiner Priorisierung ein deutliches Signal an die Kritiker der Linken in den Reihen von SPD und Grünen ist. Immer wieder hatten vor allem ältere Sozialdemokraten und Grüne in den vergangenen Wochen von einem Bündnis mit der Linken gewarnt. Die Vorstellung, dass ausgerechnet ihre Partei erstmals einen Linken zum Ministerpräsidenten eines Bundeslands machen könnte, ist für jene SPD- oder Grüne-Mitglieder, die 1989 gegen das SED-Regime auf die Straßen gegangen waren, ein Albtraum. Dass die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit als erstes inhaltliches Thema besprochen werde, sei für seine Partei "ganz wichtig", sagt Lauinger. "Sehr wichtig."

Insgesamt haben die Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl in Thüringen eine viel größere Bedeutung als das bei solchen eher auslotenden Treffen nach anderen Wahlen der Fall ist. Weil die Sozialdemokraten angekündigt haben, nach dem Abschluss ihrer Sondierungen mit Linken und Grünen, beziehungsweise mit der CDU, die Thüringer Parteibasis darüber abstimmen zu lassen, mit wem die SPD Koalitionsverhandlungen beginnen soll, gelten die Sondierungen bereits als entscheidend für die künftige Regierungsbildung. "De facto sind das Koalitionsverhandlungen", sagt einer aus der SPD-Spitze. Man werde den Genossen für einen Mitgliederentscheid keine vagen Absichtserklärungen zur Abstimmung vorlegen können. In den Sondierungen müssten deshalb schon ganz präzise Eckpunkte eines zu schließenden Koalitionsvertrages vereinbart werden. "Wir brauchen quasi eine Art Vor-Vertrag, der uns garantiert, dass das, was wir in den Sondierungen vereinbaren, dann auch im Koalitionsvertrag steht."

Eine belastbare Vorentscheidung für die Bildung eines rot-rot-grünen Bündnisses im Freistaat sind die ersten Sondierungsgespräche indes freilich trotz der zur Schau getragenen Einigkeit und Harmonie nicht. Für Montag ist ein erstes Treffen der Sondierungsteams von CDU und SPD geplant.