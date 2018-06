"Die Heike", sagt SPD-Parteichef Sigmar Gabriel am Montag, "hat jetzt eine schwierige Aufgabe vor sich." Sie müsse in Thüringen eine stabile Regierung bilden. Was der Parteichef bei der Nachwahlanalyse in der Berliner Zentrale der Spitzenkandidatin aus Thüringen aufträgt, ist allerdings nicht nur eine schwierige Aufgabe für Heike Taubert – sie ist fast unlösbar. Denn nach der Landtagswahl vom Sonntag hätte sowohl eine schwarz-rote als auch eine rot-rot-grüne Regierung genau eine Stimme Mehrheit. Andere Möglichkeiten gibt es nicht.



Zwar bringt CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht am Montag noch eine schwarz-rot-grüne Koalition ins Gespräch. Doch die Grünen haben bisher stets ausgeschlossen, sich an einer Regierung zu beteiligen, in der sie rechnerisch nicht gebraucht werden.



Klar ist damit: Egal für welche Variante die SPD sich am Ende entscheidet, schwierig wird es in jedem Fall. Dennoch nennt auch Taubert Stabilität als vorrangiges Ziel. Als sie gefragt wird, ob sich dann eine Drei-Parteien-Koalition nicht von selbst verbiete, verneint sie das allerdings. Als Hinweis in die eine oder andere Richtung will sie ihr Plädoyer für Stabilität nicht verstanden wissen.

Am Tag eins nach der Wahl stehen die Thüringer Sozialdemokraten immer noch unter Schock, das ist in vielen Gesprächen spürbar. Schließlich haben sie mit 12,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in der Landesgeschichte erzielt. Landesweit liegen sie nur noch knapp vor der neuen AfD mit 10 Prozent, in einigen Kreisen sind sie sogar hinter diese zurückgefallen. In Zukunft wird die Fraktion im Thüringer Landtag ein Drittel weniger Abgeordnete haben und ein Drittel weniger Mitarbeiter. "Das geht an die Struktur", sagt die Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Eleonore Mühlbauer.

Matschie bietet Rücktritt an

In den Gremiensitzungen am Montag sollte es denn auch zunächst um eine Analyse des Wahlergebnisses gehen. Doch es wurde auch über personelle Fragen diskutiert. Teilnehmer der Sitzung des Parteirates sagten, SPD-Landeschef Christoph Matschie habe den Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein als neuen Landesparteichef vorgeschlagen. Bausewein solle auch die anstehenden Sondierungsgespräche führen. Noch unklar ist, ob Matschie sofort zurücktritt oder bei der turnusmäßigen Vorstandswahl im Oktober nicht erneut für den Parteivorsitz antritt, hieß es aus Parteikreisen.



Gabriel hatte bereits am Wahlabend unverblümt einen Neuanfang gefordert, Taubert bekräftigte am Tag danach, die SPD werde sich neu aufstellen.

Matschie muss damit die Verantwortung für den Wahlausgang übernehmen, obwohl er die Wahlkampagne nicht zu verantworten hatte, da er ja nicht Spitzenkandidat war. Gleichwohl steht Matschie seit 15 Jahren an der Spitze des Landesverbandes. Und er war es auch, der im vergangenen Herbst die Debatte über Rot-Rot lostrat, als er erklärte, die SPD könne sich in Zukunft durchaus vorstellen, einen Linken zum Ministerpräsidenten zu wählen. 2009 hatte sie das noch ausgeschlossen.

Darüber hinaus dürfte es auch an der Fraktionsspitze einen Wechsel geben. Matthias Hey, der das einzige Direktmandat für die SPD holte, soll den bisherigen Amtsinhaber ersetzen.



Einen richtigen Weg gab es nicht

Umstritten ist nach wie vor, woran es denn nun eigentlich lag, dass die SPD so miserabel abgeschnitten hat. Man hätte sich in der Koalitionsfrage festlegen müssen, glauben die einen. Andere weisen darauf hin, dass man auch dann Stimmen verloren hätte, wenn auch andere. "Das war der falsche Weg, aber einen richtigen gab es nicht", bringt einer aus dem Landesvorstand das Problem auf den Punkt.

Parteichef Gabriel bemüht sich auffällig, die Verantwortung für das schlechte Ergebnis weit von sich zu schieben. Die Probleme lägen im Landesverband, sagte er schon am Wahlabend. In Thüringen nimmt ihm das manch einer übel. Am Montag ergänzt der Parteichef dann noch, die schwarz-rote Koalition habe in Thüringen "nicht so fair zusammengearbeitet, wie dies anderswo der Fall ist". Dass Gabriel diese Differenzierung wichtig ist, versteht sich von selbst: Schließlich muss er dem bei vielen SPD-Mitgliedern virulenten Verdacht entgegentreten, dass große Koalitionen für die SPD grundsätzlich schlecht ausgehen.

Gabriels Stellvertreter Ralph Stegner betont dagegen im Gespräch mit ZEIT ONLINE, dass Juniorpartnerschaften für den kleineren Partner immer schwierig seien. Auch insofern ist die nun anstehende Entscheidung für die SPD mehr Qual als Wahl. Denn mehr als eine Juniorpartnerschaft bleibt ihr nun mal nicht.