Es ist ein drastischer Absturz, den die Thüringer SPD verkraften muss. 25 Prozent plus X hatte ihre Spitzenkandidatin Heike Taubert zu Beginn des Wahlkampfes als Ziel ausgegeben. Die Wähler halbierten diesen Anspruch am Sonntagabend glatt. Mit etwas über zwölf Prozent erreicht die Partei sechs Prozentpunkte weniger Stimmen als 2009, ein erneuter Tiefpunkt in der Partei- und Landesgeschichte.

Der Thüringer Sozialministerin Heike Taubert ist deutlich anzumerken, wie sehr sie das auch persönlich trifft. "Dieses Ergebnis ist sehr deprimierend", räumt die SPD-Spitzenkandidatin unumwunden ein. Kein Wunder: Fünf Jahre Regierungszeit haben sich für die Partei nicht ausgezahlt, im Gegenteil.



Über weite Teile des Wahlabends ist unklar, ob eine rot-rot-grüne Koalition die CDU aus der Regierung werfen kann. Doch selbst als die Zahlen dies dann doch hergeben, ist das für Taubert kein Lichtblick. Heute, das ist ihr deutlich anzusehen, kann sie nichts mehr erfreuen. Nicht mal die Tatsache, dass die SPD als einzige der Thüringer Parteien sich an diesem Abend schon früh sicher sein kann, dass sie auf jeden Fall wieder regieren wird.

Linke und CDU erklären das SPD-Ergebnis

Die Gründe für das miserable Abscheiden will das SPD-Spitzenpersonal vorerst nicht nennen. SPD-Landesgeschäftsführer René Lindenberg sagt nur: An Taubert habe es nicht gelegen. Linke und CDU sind weniger zurückhaltend: Ganz klar, die fehlende Koalitionsaussage der SPD sei schuld gewesen, analysieren Spitzenleute beider Parteien, wenn auch aus entgegengesetzten Richtungen.



Und daran ist sicher viel Wahres: Viele Anhänger dürfte abgestoßen haben, dass die SPD sich offenhielt, ob sie nach der Wahl das Bündnis mit der CDU fortsetzen oder mit Bodo Ramelow den ersten linken Ministerpräsidenten in Deutschland an die Macht bringen würde. Das Ergebnis: Wer zu Schwarz-Rot tendierte, gab seine Stimme der CDU, wer Rot-Rot bevorzugte, wählte zur Sicherheit die Linken.



Die Partei war in ein strategisches Dilemma geraten: Schließlich hatte sie sich anders als noch 2009 grundsätzlich bereit erklärt, diesmal auch als Juniorpartner in eine Koalition mit den Linken einzutreten. Eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU deswegen auszuschließen, hätte jedoch bedeutet, sich für eine Neuwahl entscheiden zu müssen, falls es nicht zu einem linken Regierungsbündnis reicht. Das wäre den Wählern wohl auch kaum zu vermitteln gewesen.



Zwei gefühlte Sieger

Der gefrusteten SPD stehen an diesem Abend in Siegerpose die beiden Hauptkonkurrenten des Wahlkampfes gegenüber: Sowohl CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht als auch Linken-Chef Bodo Ramelow sehen in dem Wahlergebnis ein eindeutiges Votum für sich und ihre jeweilige Partei – gleich wie uneindeutig die Zahlen sind.

"Ich freue mich riesig", sagt Lieberknecht am frühen Abend strahlend in die Kameras. Die Bürger hätten für Stabilität und Verlässlichkeit entschieden. Ramelow wiederum will ein klares Signal für einen Politikwechsel erkannt haben und spricht immer wieder von dem geplanten Reformbündnis. Wie beide zu ihrer Einschätzung kommen, wo doch Schwarz-Rot ebenso wie Rot-Rot-Grün nahezu gleichauf mit nur knapper Regierungsmehrheit dastehen, bleibt ihr Geheimnis.

Dankbar sein kann die CDU allerdings der AfD. Eine Koalition mit der neuen Partei hatte sie stets ausgeschlossen. Doch die Hoffnung, ein starkes AFD-Ergebnis würde die rot-rot-grüne Mehrheit unsicher machen, ist jedoch voll aufgegangen.



AfD im Sog der Sachsen-Wahl

Nun zieht die AfD aus dem Stand mit zehn Prozent in den Landtag ein. Sie profitiert damit eindeutig von dem Sog des starken Ergebnisses der sächsischen AfD von vor zwei Wochen. Aus eigener Kraft hätte der 360 Mitglieder starke Trupp dies wohl nicht geschafft. Denn die Thüringer AfD war von internem Streit geplagt und hatte in ihrer einjährigen Geschichte bereits mehrere Vorstandswechsel zu verkraften. Bis zur Landtagswahl in Sachsen lag die AfD bei vier bis sechs Prozent. Erst danach ging es steil aufwärts.

Zufrieden sein können auch die Grünen, selbst wenn es mit einer Regierungsbeteiligung am Ende nichts werden sollte. 15 Jahre lang, zwischen 1994 und 2009, waren sie im Landtag gar nicht vertreten gewesen. Dass sie nun zum zweiten Mal in Folge den Einzug geschafft haben, ist ein Erfolg für die Partei.