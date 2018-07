Sechs deutsche Waffenausbilder sollen am heutigen Donnerstag das Kurdengebiet im Nordirak erreichen. Es sei eine Ersatzmaschine in Deutschland gestartet, um das Team in Burgas einzusammeln und im Laufe des Tages nach Erbil zu bringen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Die Ausbilder steckten seit einer knappen Woche in Bulgarien fest. Sie sollen die Kurden im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" ausbilden.



Die Reise der Insrruktoren ins nordirakische Erbil war von ihrem Beginn am vergangenen Freitag an von Pannen begleitet. Weil die eigentlich vorgesehene Transall-Maschine der Bundeswehr defekt war, musste sie laut Einsatzführungskommando zunächst gegen eine und dann noch einmal gegen eine andere Transportmaschine getauscht werden. Nun ist die nächste Ersatzmaschine unterwegs. Zeitweise lag auch keine Einfluggenehmigung seitens der irakischen Behörden vor. Dieses Problem wurde inzwischen gelöst.



In Leipzig hat mittlerweile eine Maschine mit deutschen Waffen zur Unterstützung der Kurden abgehoben. Der Start hatte sich wegen eines Triebwerksschadens an der Transportmaschine um Stunden verzögert.

Die Bundesregierung hatte Ende August nach kontroverser Debatte beschlossen, die irakischen Kurden mit Waffen im Kampf gegen die extremistische Organisation IS zu unterstützen. Die Mehrheit des Bundestags stimmte zu.



Die erste Waffenlieferung umfasst laut Bundeswehr Panzerfäuste, Maschinengewehre und Sturmgewehre des Typs G3, außerdem Schutzbrillen und Sanitätsausstattungen.