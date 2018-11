Wahlen in Thüringen und Brandenburg : Machtwechsel in Thüringen möglich, SPD gewinnt in Brandenburg

Die Bündnisfrage in Thüringen ist offen: Sowohl Schwarz-Rot als auch Rot-Rot-Grün ist möglich. Die AfD ist in beiden Landtagen vertreten. Die Wahlen im Live-Blog Quelle: ZEIT ONLINE, tst/ff