Zuweilen radelt Boris Palmer über die Kopfsteinpflaster Tübingens, das Smartphone in der Tasche und den Kopf voller Ideen. Im August zum Beispiel bremste der grüne Oberbürgermeister jäh vor einer Discounthalle beim Hauptbahnhof, schoss ein Foto und postete es kurz darauf auf seiner privaten Facebookseite. Hier passe doch wunderbar ein Jugendclub rein, schrieb er dazu.



Der Inhaber des Ladens, dessen Überwachungskamera den Rathauschef vor der Tür eingefangen hatte, glaubte, er sehe und lese nicht richtig. Und im Gemeinderat hob es die Konservativen fast aus den Sitzen. Wieder einmal.

Am Sonntag ist Oberbürgermeisterwahl in Tübingen. Der 42-jährige Palmer stellt sich zur Wiederwahl. Er war wohl der prominenteste grüne Bürgermeister Deutschlands und er will es bleiben. Lange schien das kein Problem zu sein, zumal er keine Gegenkandidaten von Gewicht hatte. Zur einzigen ernst zu nehmenden Herausforderin wurde die parteilose Beatrice Soltys, Baubürgermeisterin der Stadt Fellbach. Im ersten öffentlichen Rededuell mit Palmer wirkte sie noch unsicher, aber inzwischen hat sie Profil gewonnen und wird ganz offiziell von den Fraktionen von CDU und FDP im Tübinger Gemeinderat unterstützt. Die 48-Jährige könnte es packen und Palmer vom Thron stoßen, sagen jetzt viele in der Studentenstadt.

Palmer hat viel richtig gemacht

Dabei bestreitet kaum einer, dass Palmer als Oberbürgermeister gute Arbeit geleistet hat. Tübingen ist praktisch schuldenfrei, setzt landesweite Akzente im Wohnungsbau, geht voran in der Erzeugung ökologischen Stroms. Praktisch jedes Kind unter drei Jahren bekommt einen Betreuungsplatz. Palmer ist fleißig, eloquent, in allen wesentlichen Sachthemen auf der Höhe. Woher dann diese plötzlich spürbare Wechselstimmung?

Es ist Palmers Charakter, der immer wieder für Diskussionen sorgt. Nur ein paar Tage nach der Sache mit der Discounthalle besuchte der Oberbürgermeister privat ein Gasthaus im Dorf Onstmettingen auf der Schwäbischen Alb. Palmer nahm auf der Terrasse Platz, wurde dort aber nicht bedient, weil der Wirt drinnen zu tun hatte. "Sie kriaget nix. Fertig", soll der Wirt dem Tübinger Promi auf dessen wiederholtes Drängen nach einer Apfelschorle geantwortet haben. Palmer fuhr beleidigt nach Hause und tat, was er so oft macht: Auf seiner Facebook-Seite ärgerte er sich weiter über das Erlebnis und prägte den Begriff "Servicewüste Alb". Später entschuldigte er sich bei dem Wirt, den er namentlich angeprangert hatte. Die Folge war eine lange Debatte über die Frage, was einem Oberbürgermeister geziemt – und ob Palmer wegen seiner politischen Funktion gar eine Sonderbehandlung gewünscht habe.