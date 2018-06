Die Attraktivitätsoffensive der Verteidigungsministerin für die Bundeswehr kann wie geplant kommen. Ursula von der Leyen (CDU) muss dafür Gelder in ihrem eigenen Etat umschichten, zusätzliches Budget bekommt sie nicht. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach will die Ministerin auf einen Geldtopf zurückgreifen, der in der allgemeinen Finanzverwaltung angesiedelt ist.

Die Ministerin plant eine Reihe von Verbesserungen für Bundeswehrsoldaten, etwa bei der Anpassung von Zulagen, Arbeitszeiten und dem Ausgleich von Nachteilen bei der Altersvorsorge. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) habe das Vorhaben gestoppt. Wegen der Materialmängel in der Bundeswehr sei eine solche Offensive nicht zu rechtfertigen, so seine Begründung. Demnach wollte der Minister das Geld stattdessen in neue Ausrüstung investieren.

Laut SZ will von der Leyen nun die für 2015 benötigten Mittel über einen Umweg erhalten: aus einem Geldtopf in der allgemeinen Finanzverwaltung. Dieses Geld soll primär für die Kosten des Personals eingesetzt werden. Dafür stehen für das Jahr 2015 laut Haushaltsentwurf 450 Millionen Euro bereit. Wenn diese Mittel vollständig abgerufen würden, ergebe sich genügend Spielraum, um das Attraktivitätsprogramm im kommenden Jahr zu finanzieren, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Informationen aus dem Bundesverteidigungsministerium.

Für von der Leyens Maßnahmen sind 2015 Mehrausgaben von 119 Millionen Euro angesetzt, 2016 soll der Betrag auf 298 Millionen Euro steigen. Das Paket soll in der kommenden Woche im Kabinett beschlossen werden.



Ein Ministeriumssprecher bestätigte, das Gesetz werde nach erfolgreicher Abstimmung mit den anderen Bundesressorts in Kürze im Kabinett beraten.