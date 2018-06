Vor Beginn der Bundeswehr-Hilfsmission für die Ebola-Region in Westafrika muss Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) das Versprechen zurücknehmen, infizierte Helfer direkt auszufliegen. Wie Spiegel Online berichtet, gestand Verteidigungsstaatssekretär Markus Grübel ein, die Bundeswehr sei nicht in der Lage, Infizierte selbst nach Deutschland zu holen.

In dem dreiseitigen Bericht für den Bundestag schreibt Grübel demnach, die Bundeswehr verfüge nicht "über eigene Lufttransportmittel, mit denen die Ebola-Patienten transportiert werden könnten". Stattdessen würden Infektionsfälle zunächst am Einsatzort behandelt. So solle "im Falle einer Infektion die sanitätsdienstliche Behandlung im Schwerpunkt direkt vor Ort sichergestellt werden".

"Sie können sich darauf verlassen"

Von der Leyen hatte den für die Hilfstransporte eingesetzten Soldaten und Freiwilligen persönlich versprochen, sie im Fall einer Infektion sofort nach Deutschland zurückzuholen. "Im Notfall können Sie sich darauf verlassen, dass Sie nach Deutschland zurückgeholt und Sie in Deutschland medizinisch behandelt werden", schrieb sie am 22. September in einem von ihr unterzeichneten Tagesbefehl an die Truppe.

Fakten zu Ebola Wie ansteckend ist Ebola? Der Ebolaerreger wird durch Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, Urin sowie Schweiß und Tränenflüssigkeit übertragen. Mediziner sprechen von einer Schmierinfektion. Allerdings kann sich das Virus erst von Mensch zu Mensch verbreiten, sobald Infizierte erste Krankheitssymptome zeigen. Bis dies geschieht, kann es bis zu drei Wochen dauern. Ein Erkrankter infiziert im Durchschnitt bis zu zwei weitere Personen. Die Krankheit verbreitet sich damit langsamer als etwa Masern. In der ersten Phase des Krankheitsausbruchs ähnelt Ebola einer Grippe. Die Erkrankten haben hohes Fieber, Durchfall und Erbrechen, zudem klagen sie über Muskelschmerzen. Im späteren Krankheitsverlauf kommt es häufig zu inneren Blutungen bis hin zum Organversagen, was zum Tode führen kann. Je nach Ebolatyp – es gibt fünf verschiedene Virusspezies – sterben zwischen 60 und 90 Prozent der Betroffenen. Behandlung und Impfstoffe Der Erreger wird mit einer Blutuntersuchung nachgewiesen. Dafür braucht es jedoch spezialisierte Labors. Bislang existiert kein Gegenmittel, Ärzte können bloß die Symptome lindern. Sie versuchen zum Beispiel, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, die Nieren zu entlasten und zusätzliche bakterielle Infekte mit Antibiotika zu bekämpfen. An Medikamenten, die spezifisch gegen das Virus wirken, arbeiten Forscher derzeit intensiv. Wo kommt das Virus her? Benannt ist das Ebolavirus nach einem Fluss im Kongo, wo es 1976 zum ersten überlieferten Ausbruch kam. Beim ersten Ausbruch infizierten sich 318 Menschen, 280 starben. Im selben Jahr trat die Erkrankung im benachbarten Sudan auf: Dort starben 151 von 284 Patienten. Dass das Ebolavirus bereits früher im ehemaligen Zaire existierte, zeigte sich 1977. Damals konnte der Erreger im toten Körper eines Arztes nachgewiesen werden, der fünf Jahre zuvor an einer rätselhaften Fiebererkrankung gestorben war, nachdem er die Leiche eines jungen Mannes obduziert und sich dabei am Finger verletzt hatte. Im Jahr 2013 entwickelte sich in den westafrikanischen Ländern Guinea, Liberia und Sierra Leone der bisher größte Ebolaausbruch. 11.310 Menschen starben in den folgenden Monaten, fast 29.000 infizierten sich.





Die Bundeswehr will laut dem Bericht von Grübel am Mittwoch mit dem Transport eines Feldlazaretts ins Ebola-Gebiet beginnen, wie Spiegel Online meldet. Bisher ist nicht klar, wer die mobile Klinik in Liberia betreiben soll. Bundeswehr-Sanitäter reisen nicht mit nach Afrika. Grübel erklärte dem Bericht zufolge dazu, "die Frage nach dem Betreiber und dem Betrieb" werde geprüft.

Die Opposition übte Kritik an von der Leyen. Wieder einmal zeige sich, "dass die Ministerin sich mit der Hilfsaktion in erster Linie medial profilieren wollte und ihre Versprechen dann nicht halten kann", sagte die grüne Verteidigungsexpertin Agniezska Brugger Spiegel Online.

Bundeswehr will Helfer schulen

Von der Leyens Aufruf richtete sich vor allem an medizinisches Personal, aber auch an Techniker und Logistiker. Sie sagte den Freiwilligen auch eine Schulung im Umgang mit Ebola, eine Unterrichtung über die Lage vor Ort und einen finanziellen Ausgleich zu.

In Westafrika wütet schon seit Monaten eine Ebola-Epidemie, der schon fast 3.500 Menschen zum Opfer gefallen sind. Auf Liberia entfallen fast zwei Drittel der registrierten Ebola-Toten. Die anderen beiden Krisenzentren sind Guinea und Sierra Leone.