Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die Aufklärungsdrohne Euro Hawk wiederbeleben. Es sei nötig, die "Euro-Hawk-Drohne wieder aus der Garage zu holen", zitierte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung nicht benannte Informanten aus dem Verteidigungsministerium.

Die Reaktivierung der Drohne sei nötig, um das Aufklärungssystem Isis in großer Höhe von bis zu 20 Kilometern erproben zu können. Der geplante Wiedereinsatz sei eine Konsequenz aus dem Rüstungsgutachten, das die Ministerin im Februar in Auftrag gegeben hatte und das sie am Montag vorstellen wolle.

Das Euro-Hawk-Projekt galt eigentlich schon als gescheitert. Im vergangenen Jahr hatte der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière die Entwicklung der Drohne wegen massiver Probleme bei der Zulassung für den deutschen Luftraum und drohender Mehrkosten von 500 bis 600 Millionen Euro gestoppt. Seit zwölf Monaten steht sie nun ungenutzt in einem Hangar im bayerischen Manching. ZEIT ONLINE hatte im vergangenen Jahr die Dokumente zum Euro-Hawk-Desaster ausgewertet, die auch dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung standen und die Pannen des Projekts nachgezeichnet.



Die Bundeswehr hatte in den vergangenen Monaten geprüft, ob das Aufklärungssystem auch in anderen Flugzeugen betrieben werden kann, etwa einem Airbus oder einer israelischen Drohne. Das sei nicht möglich, zitiert die FAS aus dem Gutachten.



Das in Deutschland von EADS entwickelte Aufklärungssystem Isis soll Kommunikationssignale möglicher Gegner aufspüren, entschlüsseln und gegebenenfalls stören.



Sollten die Tests mit dem Euro-Hawk-Prototypen erfolgreich sein, müsste die Bundesregierung im nächsten Schritt ein Trägersystem kaufen. Dabei käme wohl nur eine Variante des amerikanischen Global Hawk infrage, berichtet die Zeitung. Der Euro Hawk beruht auf einer älteren Version dieser Drohne.