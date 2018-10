Bisher machte sich Gerhard Schröder selten etwas daraus, mit zugespitzten Worten Aufmerksamkeit zu erregen. Auch in seiner Rede auf dem Russlandtag der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich das. In der Bild-Zeitung bekräftigte er vorab, dass er ein enges Verhältnis zu Russland und Präsident Wladimir Putin hat. "Ich stehe dazu, dass ich Russland, seine Menschen und seine politische Führung verstehen will", sagte Schröder. Dafür schäme er sich auch nicht. "Im Gegenteil, ich bin stolz darauf."

Wenige Monate nach der Annexion der Krim durch Russland und der von Putin ungebremsten Einflussnahme russischer Kräfte im Osten der Ukraine könnten dies Kritiker Schröders als Provokation auffassen. Zuletzt hatte Schröder Ende April Empörung ausgelöst, indem er Putin vor Kameras umarmte, als dieser in St. Petersburg auf einem Empfang anlässlich Schröders 70. Geburtstag erschien.



Der frühere Kanzler wirbt für das Gespräch mit Putin und seiner Regierung, bei dem auch Kritik möglich sein müsse: "Dialog heißt nicht Kritiklosigkeit." Nur wer miteinander spricht, könne die Position des anderen verstehen, sagte er. In seiner Rede in Rostock, aus der die Bild zitiert, präsentiert er das deutsch-französische Verhältnis als positives Beispiel. Vor wenigen Jahrzehnten "erschienen da Gräben noch unüberwindbar", schrieb Schröder in sein Manuskript.

Gemeinsamkeit zu praktizieren sei immer besser, als anderen ein vermeintlich falsches Geschichtsbild vorzuwerfen und einen falschen Wertekanon. Schröder appellierte, Brücken zwischen den Völkern zu schlagen und Vertrauen zu schaffen.



"Die Sanktionen schaden immens"

Direkt an seinen Freund Putin richtete Schröder diesen Appell nicht. Das internationale Vertrauen sei erschüttert, leitet er die Passage ein. Was aber nicht nur mit den aktuellen Ereignissen zu tun habe, sondern "ein längerer Prozess" sei. Er konstatiert, jede Eskalation von Drohungen und Gewalt könne "durch politisches Handeln durchbrochen werden". Dann folgt die allgemein gehaltene Aufforderung, das sei Aufgabe der politischen Verantwortlichen in Europa sowie der Ukraine und Russland, dies mit diplomatischen Mitteln zu erreichen.

Damit ordnet er die Sanktionen der EU auch als untauglich ein. Die Ereignisse der vergangenen Monate hätten eine Schneise in die gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen geschlagen. "Die gegenseitigen Sanktionen schaden beiden Seiten immens", sagt Schröder.



An dem Russlandtag in Rostock nehmen unter anderem Ministerpräsident Erwin Sellering teil und mehrere Landesminister sowie der frühere Bundeswirtschaftsressortchef Wolfgang Clement. Auch Russlands Botschafter Wladimir Grinin ist dabei sowie weitere Manager der Energiewirtschaft und Verwaltungschefs.