Dass Helmut Kohl mit Angela Merkel fertig war, seit sie sich in der CDU-Spendenaffäre von ihm losgesagt hatte, war schon bekannt. Nun lässt sich aber noch ein wenig detaillierter nachlesen, was ihr einstiger Ziehvater von seiner Nachfolgerin hält.

"Diese Dame ist ja wenig vom Charakter heimgesucht", hatte Kohl im Jahr 2001 dem Ghostwriter seiner Memoiren, Heribert Schwan, anvertraut. Da könne man sich "nur bekreuzigen". Dass er außerdem, wie am Wochenende bekannt wurde, lästerte, Merkel habe zu Beginn ihrer politischen Karriere ja noch nicht mal richtig mit Messer und Gabel essen können, fällt angesichts eines solch vernichtenden Urteils kaum noch ins Gewicht.



Es ist beileibe nicht die einzige Despektierlichkeit über sogenannte Parteifreunde in der Union, die Kohl gegenüber Schwan preisgab. Das nun erschienene Buch Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle liest sich zumindest in einigen Kapiteln so, als habe es hier jemand auf eine Sammlung der schönsten Schmähungen angelegt.

"Der Dreckigste von allen"

Über die ehemalige Ministerin und Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth etwa heißt es dort, sie sei eine "Schreckschraube, die sich wegen günstiger Todesfälle in der Frauenunion hochhievte ins Kabinett". Der einstige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler sei ein "Narr und Rechthaber". Beide sortiert Kohl genau wie seinen langjährigen Arbeitsminister Blüm in die Kategorie "hinterfotzig" ein. Noch härtere Worte findet er für den einstigen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Lothar Späth, der ihm 1989 den Parteivorsitz streitig machen wollte. Der sei "der Dreckigste von allen gewesen", wird Kohl von Schwan zitiert.

All diese Zitate hat der Altkanzler freilich nicht freigegeben. Schwan sei nicht berechtigt, über die Aufzeichnungen zu verfügen, heißt es vielmehr in einem Schreiben von Kohls Anwälte an den Heyne-Verlag. Schwan und sein Co-Autor Tilman Jens versuchten bei der Buchpräsentation am Dienstag in Berlin zu erklären, warum sie sich dennoch zu dieser Veröffentlichung berechtigt sehen. Einen Vertrauensbruch kann Schwan nämlich keineswegs erkennen.

Das Buch stützt sich auf 600 Stunden Gespräche, die Schwan in den Jahren 2001 und 2002 mit Kohl führte, als Grundlage für die von Kohl autorisierten Memoiren, von denen bisher drei Bände erschienen sind. Während der Arbeit am vierten Band wurde Schwan allerdings – so sieht er es – von Kohls zweiter Frau Maike Kohl-Richter vor die Tür gesetzt, die mit Schwans Darstellung nicht zufrieden war. Seither herrscht Krieg zwischen Schwan und den Kohls. Bereits zweimal wurde vor Gericht über das Recht an den Kassetten gestritten, auf denen die Gespräche aufgezeichnet sind. Die Originale wurden Kohl zugesprochen, Schwan hat dagegen Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt.

Kohls "Volksschriftsteller"

Allerdings hat Schwan nicht nur Kopien der Bänder behalten, er besitzt auch umfangreiche Abschriften der Gespräche. Ohnehin sieht er sein Recht, die Unterlagen zu benutzen, nicht dadurch eingeschränkt, dass er die Bänder an Kohl zurückgeben musste.

Er habe zwar einst zugesichert, dass Kohl bestimme, was in den Memoiren stehe, er habe sich aber nie verpflichtet, über das gesamte Material Schweigen zu bewahren, das er im Zuge seiner Recherche sammeln werde. Auch Kohl, der Schwan in guten Zeiten als "seinen Volksschriftsteller" bezeichnet hatte, sei immer klar gewesen, dass er es verwenden würde.

Kohl habe sogar mehrfach gesagt, "das schreiben wir nicht in die Memoiren, das können sie später verwenden". Unter später habe er nie verstanden, dass er mit der Veröffentlichung warten müsse, bis Kohl tot sei, betonte der Journalist bei der Vorstellung. Er habe das immer so gesehen, dass damit die Zeit nach dem Abschluss der Memoiren gemeint sei.