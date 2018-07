Angesichts der Lage in der belagerten syrisch-kurdischen Grenzstadt Kobani bröckelt in der Linkspartei die Ablehnung eines militärischen Eingreifens. "Vor diesem Hintergrund ist eine militärische Unterstützung und Kooperation der Kurden in und um Kobane unumgänglich", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von 14 Linken-Politikern, die von der Zeitung Neues Deutschland veröffentlicht wurde.

Unter den Unterzeichnern des Aufrufs mit dem Titel "Kobane retten!" sind 12 der 64 Bundestagsabgeordneten der Linken, darunter die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch und Jan Korte sowie Parlamentsvizepräsidentin Petra Pau. Auch Fraktionschef Gregor Gysi sprach sich noch vor Bekanntwerden der Erklärung für ein UN-Mandat für ein internationales Vorgehen aus. Ein militärisches Eingreifen erwähnte er nicht ausdrücklich.

In der Mitteilung der Abgeordneten heißt es: "Der barbarische Feldzug der Terrormiliz in der Region, das Morden und Foltern, das tausende Menschen in die Flucht treibt, können nicht länger hingenommen werden." Der UN-Sicherheitsrat müsse umgehend zusammentreten, um über Gegenmaßnahmen zu entscheiden. "Die kurdischen Selbstverteidigungskräfte benötigen dringende Unterstützung im Kampf gegen die IS-Terrormiliz."

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen müsse sich "nun endlich hinter seinem Generalsekretär Ban Ki Moon versammeln und umgehend zusammentreten", schreiben die Abgeordneten weiter, "um über eine gemeinsame Antwort gemäß der UN-Charta zur Wahrung der internationalen Sicherheit zu beraten und zu

entscheiden". Es sei seine Verantwortung und seine Pflicht, "zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um die Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken".

Das Ja zu einem militärischen Eingreifen widerspricht der bisherigen Parteilinie. Die deutschen Waffenlieferungen an die Kurden im Irak für den Kampf gegen den IS hatte die Linksfraktion abgelehnt – obwohl etwa Gregor Gysi sich zunächst dafür ausgesprochen hatte. Die Partei war bisher auch gegen alle Auslandseinsätze der Bundeswehr, egal in welchem Umfang und zu welchem Zweck. Bei der Abstimmung über den Bundeswehreinsatz zur Vernichtung der syrischen Chemiewaffen hatte es vor einigen Monaten aber erstmals wenige Ja-Stimmen aus den Reihen der Linken gegeben.