Der Anteil der Armen in Deutschland ist seit 2011 leicht gestiegen. Besonders von Armut gefährdet seien ältere Menschen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.



Insgesamt gilt jeder sechste Mensch (15,5 Prozent) in Deutschland als arm, das sind 0,5 Prozentpunkte mehr als 2011. Das heißt, die Betroffenen haben weniger als 892 Euro im Monat zur Verfügung – das sind weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Monatseinkommens.

Das Armutsrisiko der über 65-Jährigen sei seit 2006 kontinuierlich gestiegen, berichten die Statistiker. In den alten Bundesländern galt fast jeder siebte von ihnen (14,8 Prozent) 2013 als von Armut bedroht. Das sind 3,8 Prozentpunkte mehr als 2006. In den neuen Bundesländern gehörte jeder achte Rentner (12,5 Prozent) zu dieser Gruppe. Vor acht Jahren lag die Quote bei 8,3 Prozent.



Der Paritätische Wohlfahrtsverband forderte die Bundesregierung auf, mehr gegen die steigende Armut in Deutschland zu unternehmen. "Wer diesen Trend stoppen will, braucht mehr als Mindestlöhne. Die Bundesregierung darf dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen, sondern muss einen echten Masterplan zur Armutsbekämpfung auf den Weg bringen", sagte Verbandschef Ulrich Schneider.



Die Armutsquoten der Bundesländer fallen sehr unterschiedlich aus. Im Osten lebt jeder Fünfte (19,8 Prozent) an der Armutsgrenze, während im Westen nur jeder Sechste (14,4 Prozent) von Armut betroffen ist. Die höchste Quote der Armutsgefährdung aller Bundesländer hat Bremen (24,6 Prozent). In Bayern (11,3 Prozent) ist die Quote am geringsten.