Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von SPD und Linken in Brandenburg haben den Koalitionsvertrag unterschrieben. Vor allem die Innere Sicherheit und Bildung sind zentrale Themen der nächsten Amtszeit der rot-roten Regierung. So sollen 700 zusätzliche Lehrer eingestellt werden und die Zahl der Polizisten nicht unter 7.800 sinken.

Ziel der brandenburgischen Sicherheitspolitik ist es, die hohe Grenz- und Einbruchskriminalität des Bundeslandes einzudämmen. Mit dem unterschriebenen Vertrag ist der Weg frei für die Wiederwahl von SPD-Landeschef Dietmar Woidke zum Ministerpräsidenten. Die Wahl soll am Mittwoch im Potsdamer Landtag abgehalten werden, in dem die rot-rote Koalition mit drei Stimmen in der Überzahl gegenüber der Opposition ist.



Die SPD mit Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte die Landtagswahl gewonnen und zunächst auch mit der zweitstärksten Partei CDU sondiert, dann jedoch entschieden, das bestehende Bündnis mit der Linken in der neuen Legislaturperiode fortzusetzen.Die SPD und Linke bilden in Brandenburg seit 2009 eine Koalition.