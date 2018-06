Die gesetzliche Frauenquote ist beschlossen, doch der Streit darüber beschäftigt die große Koalition weiter. Jetzt hat sich nach Informationen des Spiegel Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eingeschaltet und sich bei Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) für die Äußerung von Volker Kauder entschuldigt. Der Unionsfraktionschef hatte Schwesig vergangene Woche aufgefordert, sich bei der Frauenquote strikt an den Koalitionsvertrag zu halten und nicht "so weinerlich" zu sein. Eine Äußerung, die der Bundeskanzlerin offenbar unangenehm war.



"Das tut mir wirklich leid", sagte Angela Merkel laut Spiegel. "Das geht so nicht." Einen kleinen Trost soll die CDU-Chefin auch noch parat gehabt haben: Sie selbst habe man früher "Zonenwachtel" genannt.

Am Mittwoch hatten sich die Koalitionsspitzen auf einen Kompromiss zur Einführung einer Frauenquote in großen Unternehmen geeinigt. Vom Jahr 2016 an müssen 30 Prozent der Aufsichtsratsposten von rund 100 börsennotierten Unternehmen in Deutschland weiblich besetzt sein. Wird keine Frau gefunden, bleibt der entsprechende Posten unbesetzt. So stand es auch im Koalitionsvertrag – dennoch gab es Widerstand aus der Union gegen die Regelung, weil einige Abgeordnete in der Quote eine zusätzliche Belastung für die lahmende Wirtschaft sehen.

Union befürchtet Imageschaden

Angesichts des Gezerres, das sich um die Frauenquote entsponnen hat, fürchten führende Unionspolitiker nun um das Image ihrer Partei bei den Wählerinnen. "Wir müssen aufpassen, dass wir gesellschaftliche Weichenstellungen nicht verschlafen", sagte die Vorsitzende der Gruppe der Frauen, Karin Maag. "Das bedeutet auch, dass wir Frauen- und Familienthemen nicht gegen Wirtschaftsthemen ausspielen können."

Ähnlich äußert sich Elisabeth Motschmann, Mitglied im CDU-Bundesvorstand: "Ich würde mir wünschen, dass wir offensiv vertreten, dass die Frauenquote für die Wirtschaft eine Bereicherung ist und keine Belastung oder gar Gefahr", sagte die Unionspolitikerin.