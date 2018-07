Winfried Kretschmann steht regungslos auf der Parteitagsbühne der Grünen und schweigt. Es sieht ein bisschen so aus, als würde er um Fassung ringen. Vielleicht ist er aber auch nur verärgert über die Störaktion der Grünen Jugend, die sich vor ihm aufgebaut hat und zahlreiche Plakate in die Luft hält. "Asyl ist ein Menschenrecht" steht darauf. Und – etwas kryptisch – "nur die Spitze des Eisbergs". Für eine Weile ist Kretschmann dann gar nicht mehr zu sehen, ein Plakat verdeckt sein Gesicht.

Eigentlich wollte der grüne Ministerpräsident zum Tagesordnungspunkt "Humane Flüchtlingspolitik" sprechen, nochmals erklären, warum er im Bundesrat dem Asylkompromiss der Bundesregierung zugestimmt hat, der eine unkompliziertere Möglichkeit zur Abweisung von Asylbewerbern aus den Balkan-Staaten beinhaltet, aber eben auch Verbesserungen für hierzulande lebende Asylbewerber. Doch Kretschmann wird recht bald unterbrochen. Weil die Grüne Jugend noch sauer ist auf ihn. Wegen seines "historischen Bruchs" mit der Asyl- und Flüchtlingspolitik der Partei, wie es die Vorsitzende Theresa Kalmer formuliert.

Sie hat die "stille Protestaktion" – darauf legt die Grüne Jugend wert – organisiert, die Kretschmann wehrlos über sich ergehen lässt. Parteichefin Simone Peter gesellt sich zu ihm in diesen langen Minuten, was bemerkenswert ist, denn sie hatte sein Handeln Ende September in einer ersten, heftigen Reaktion als "falsche Entscheidung" bezeichnet. Das brachte ihr Kritik ein. Nun stehen beide also schweigend nebeneinander auf der Bühne. Loyalität ist schließlich das Gebot der Stunde, die Grünen wollen nicht noch mehr Negativschlagzeilen wegen ihrer andauernden Streitereien.



Irgendwann setzt Kretschmann seine Verteidigungsrede fort. In den Verhandlungen mit der Bundesregierung habe er "substanzielle Verbesserungen" wie die Abschaffung der Residenzpflicht und die Absenkung der Dauer des Arbeitsverbots für Asylbewerber erreicht. Nur daher habe er zugestimmt. Das Grundrecht auf Asyl sei nicht unterwandert worden – nach wie vor könne ein politisch Verfolgter aus Bosnien oder Serbien einen Asylantrag stellen, und natürlich werde dieser bearbeitet. Dafür gibt es aufmunternden Applaus von den Delegierten.

"Von einer Schlachtung bitte absehen"

Schnell wird klar: Kretschmann mag viele Grüne enttäuscht haben, aber eine öffentliche, lange Generalabrechnung muss dann doch nicht sein. Hinzu kommt, dass sich vor allem Kretschmanns Unterstützer eifrig in die Redebox eingeworfen haben, jedenfalls werden sie alle gelost und können ihren Landeschef auf der Parteitagsbühne mit Verve verteidigen. "Ich will hier meine Wut darüber auslassen, wie mit Winfried Kretschmann umgegangen wurde. So geht es nicht", poltert Jo Müller, der Realpolitiker aus Hamburg. Er wolle "die Linken, die hier den Kretschmann schlachten wollen", doch "herzlich bitten, davon abzusehen".

Das tun diese dann auch. Die eineinhalbstündige Debatte zur Asylpolitik bleibt dennoch rückwärtsgewandt. Neue Argumente werden nicht ausgetauscht, der Blick entgegen der Beteuerungen der Parteivorsitzenden eben nicht nach vorne gerichtet. Dabei liegen zwei neue umstrittene Regierungsvorhaben zur Flüchtlingspolitik im Bundesrat, über deren Wohl und Wehe die grünen Landesregierungen bald zu befinden haben werden. Es gebe Diskussionsbedarf, "doch wir tun alle so, als ob wir nicht wüssten, dass uns das bevorsteht", formuliert ein Grüner.

Die große Koalition braucht zum Beispiel die Zustimmung von mindestens einem grünen Bundesland, um die Anpassung des Asylbewerberleistungsgesetzes in Gesetzesform zu gießen. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes mussten Union und SPD das Einkommen für Asylbewerber anheben – 352 Euro soll es künftig für jeden betragen, im Schnitt 127 Euro mehr als vorher.