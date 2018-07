Ein Großaufgebot der Polizei und Feuerwehr hat in der Nacht das Flüchtlingscamp in der Münchner Innenstadt geräumt. Sechs der etwa 30 Flüchtlinge retteten sich auf Bäume, auf denen sie bis zum Morgen ausharrten. Mehrstündige Verhandlungen mit der Polizei blieben zunächst ergebnislos. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, Oberbürgermeister Dieter Reiter und die bayerische Sozialministerin Emilia Müller konnten die Flüchtlinge letztlich dazu bewegen, in vorbereitete Sprungkissen zu fallen.

Fünf Tage waren die Flüchtlinge in ihrem Camp am Sendlinger Tor bereits im Hungerstreik, einige von ihnen hatten auch das Trinken verweigert. Das zuständige Kreisverwaltungsreferat ordnete den Einsatz laut Polizei an, da Ärzte bei den niedrigen Temperaturen eine Unterkühlung der Menschen befürchteten. Laut Polizei waren 500 Beamte im Einsatz. Die Gegend um das Lager wurde für den Verkehr gesperrt.

Die Flüchtlinge hatten ihren Hungerstreik vergangenen Samstag begonnen. Sie protestieren damit für ein Bleiberecht in Deutschland und gegen die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften.