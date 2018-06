Matthias Platzeck bekam den veränderten Kurs der Kanzlerin als Erstes zu spüren. Der frühere SPD-Vorsitzende und brandenburgische Ministerpräsident hatte vergangene Woche kaum verblümt gefordert, die russische Annexion der Krim zu legitimieren ("Der Klügere gibt nach") – nur Tage nachdem Angela Merkel in bislang deutlichster Form vor einem weiteren Expansionsdrang des russischen Präsidenten Wladimir Putin gewarnt hatte. Sofort hagelte es scharfe Kritik von allen Seiten am jetzigen Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums, einem Verein, dem auch viele Vertreter der deutschen Industrie angehören, die von weiteren Sanktionen gegen Russland ebenso wenig begeistert wären wie von den jetzigen.

Auch parteiintern bekam Platzeck Zunder. Die SPD ging auf Distanz, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, mit dem Potsdamer privat befreundet, stellte ihn am Telefon verärgert zur Rede. Platzeck ruderte prompt zurück: Er habe keine völkerrechtliche Anerkennung der Krim-Annexion gemeint, sondern nur eine nachträgliche "Regelung" zwischen Moskau und Kiew, korrigierte er seine eigene Aussage.

Das half dem früheren DDR-Bürgerrechtler Platzeck, den Gerhard Schröder 2002 zu seinem Außenminister hatte machen wollen, allerdings wenig. CDU-Außenpolitiker wie Unionsfraktionsvize Andreas Schockenhoff fordern inzwischen, ihn abzulösen.

Die Kritiker werfen Platzeck vor, der eigenen Regierung und der EU in den Rücken gefallen zu sein. Die hatte sich nur mit Mühe auf eine gemeinsame Linie verständigt. Und die lautet: Solange es keine weitere Eskalation des Konflikts in der Ukraine gibt, werden keine zusätzlichen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängt. Die bereits bestehenden bleiben jedoch solange in Kraft, bis Russland sich wieder an die Regeln des Völkerrechts hält.



Merkels Dilemma

Merkel hatte den Ton am Rande des G-20-Gipfels in Australien sogar noch verschärft. Nachdem sie sich bislang stets stärker als andere um Gespräche mit Putin bemüht hatte, war sie offensichtlich von einem weiteren ergebnislosen Treffen mit ihm so frustriert, dass sie jede Zurückhaltung fahren ließ. In von ihr bislang nicht gekannter, scharfer Form warnte sie in einer Rede davor, dass sich Putin mit der Krim und der Ostukraine nicht zufriedengeben, sondern auch Moldau, Serbien und womöglich sogar EU- und Nato-Staaten wie Rumänien und Bulgarien attackieren könnte.

Allerdings kommt auch Merkel an drei Problemen nicht vorbei: Erstens weiß weder in Berlin noch in Brüssel oder Washington jemand genau, was Putin tatsächlich im Schilde führt. Vielleicht weiß er das nicht einmal selbst. Die Kanzlerin hat dazu offenbar auch bei ihrer jüngsten, fast vierstündigen Unterredung mit ihm in Brisbane keine entscheidenden Erkenntnisse gewonnen.

Zweitens haben die Sanktionen die russische Wirtschaft zwar deutlich geschwächt, Putin bislang aber nicht zum Einlenken bewegt. Und sie sind im eigenen Land unpopulär und schaden auch den deutschen und europäischen Unternehmen. Andere Mittel hat der Westen aber nicht, da Merkel wie alle anderen westlichen Politiker den Einsatz militärischer Mittel im Ukraine-Konflikt von Anfang an kategorisch ausgeschlossen hat.

Drittens, indem Merkel nun die Aufmerksamkeit auf andere osteuropäische Länder wie Polen, die baltischen Staaten sowie Rumänien und Bulgarien lenkt, die einen weiteren Vormarsch Russlands fürchten, weckt sie Ängste vor einem Krieg mit der Atommacht Russland, zumindest indirekt und ungewollt. Denn sollte Putin eines dieser Länder in ähnlicher Weise wie die Ukraine oder vorher schon Georgien oder die Republik Moldau angreifen, wäre die Nato diesmal unter Umständen zum militärischen Beistand verpflichtet. Und damit auch Deutschland.