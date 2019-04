Inhalt Seite 1 — Gabriel zögert mit mehr Kontrolle für Waffengeschäfte Seite 2 — Schweiz als Vorbild Auf einer Seite lesen

Deutsche Waffen werden in Konflikten auf dem ganzen Globus eingesetzt. Die Bundesrepublik gehört zu den größten Rüstungsexporteuren der Welt. Doch nicht immer gelangt das Kriegsgerät deutscher Hersteller legal in die Krisengebiete. Denn auch wenn es für die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung klare Regeln gibt, wie Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) im Vorwort des aktuellen Rüstungsexportberichts betont, so muss er doch zugleich einräumen, dass "Unternehmen oder staatliche Stellen im Ausland" sich um diese Grundsätze mitunter wenig scheren.



Schon kurz nach seinem Amtsantritt hatte Gabriel deshalb eine Reform der Rüstungsexportpolitik angekündigt. Das Bundeskabinett diskutiere über Verbesserungen bei der Endverbleibskontrolle, erklärte Gabriel damals, der als Bundeswirtschaftsminister für Rüstungsausfuhren zuständig ist. "Ich hoffe, dass wir in dieser Frage bald zu konkreten Ergebnissen kommen."

Doch seither ist wenig passiert, auch wenn die Regierung an ihren hehren Zielen durchaus festhält: Angestrebt werde eine "stärkere Endverbleibsicherung", so das Bundeswirtschaftsministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der Linkspartei zum aktuellen Stand der Reformen. Das bisher noch unveröffentlichte Papier liegt ZEIT ONLINE vor.



Auswerten und analysieren

Bislang habe man die Exportkontrollsysteme anderer Staaten ausgewertet und analysiere derzeit die Machbarkeit eines Verfahrens nachträglicher Vor-Ort-Kontrollen, heißt es weiter. Aber: "Die Prüfung, ob und gegebenenfalls wie das System der Endverbleibsicherung bei deutschen Rüstungsexporten geändert und ergänzt wird, ist noch nicht abgeschlossen." Ob damit in dieser Legislaturperiode noch zu rechnen ist, bleibt völlig offen. Vielmehr räumt die Regierung ein: Zum jetzigen Zeitpunkt könne "kein Datum für die Einführung neuer Verfahren der Endverbleibskontrolle genannt werden".



Dass eine Reform grundsätzlich nötig wäre, daran zweifeln die zuständigen Ministerien in Berlin freilich nicht. Schließlich waren erst unlängst mehrere Fälle bekannt geworden, in denen deutsche Waffen illegal weitergegeben worden waren. Diese "mutmaßlicher Verstöße gegen eingegangene Endverbleibsverpflichtungen haben die Erörterungen der Thematik im Kreis der betroffenen Ressorts der Bundesregierung ausgelöst", stellt die Bundesregierung fest.



Doch dabei blieb es eben auch. Denn bisher haben Vertreter der Bundesregierung weder mit den Empfängerstaaten noch mit internationalen Organisationen oder der Rüstungsindustrie Gespräche über strengere Kontrollen geführt, wie aus der Antwort auf die Anfrage der Linkspartei hervorgeht.



US-Programm kein Vorbild

Gewissheit haben die beteiligten Ressorts bisher lediglich in einem Punkt erlangt: Das Blue Lantern Programm der Vereinigten Staaten soll Deutschland nicht als Vorbild dienen. Mitarbeiter des amerikanischen State Departments kontrollieren im Ausland, ob aus den USA gelieferte Waffen am Bestimmungsort bleiben. Besonders Boden-Luft-Raketen und Scharfschützengewehre – Waffen also, die für Anschläge genutzt werden können – interessieren das Außenministerium in Washington.



Das US-Exportkontrollrecht lasse sich nicht auf Deutschland übertragen, stellt die Bundesregierung in ihrer Antwort fest. "Die extraterritoriale Anwendung deutschen Außenwirtschaftsrechts würde die Souveränität anderer Länder beeinträchtigen." Eigenmächtige Kontrollen deutscher Beamter in den Ländern, an die deutsche Waffen legal geliefert werden, sind demnach ausgeschlossen.